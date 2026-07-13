Füzulidə yanğının yayıldığı minalanmış ərazidə partlayışlar baş verir
Füzuli rayonunda davam edən yanğın zamanı alovun yayıldığı mina ilə çirklənmiş ərazilərdə partlayışlar baş verir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Aşağı Əbdürrəhmanlı və Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri istiqamətində qeydə alınıb. Yanğının təsiri nəticəsində ərazidə yerləşən minalar ardıcıl olaraq partlayıb.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər davam etdirilir. Əraziyə cəlb olunan qüvvələr alovun daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısını almaq və yanğını tam söndürmək üçün fasiləsiz fəaliyyət göstərirlər.
Ərazinin mina ilə çirklənməsi yanğınsöndürmə işlərini çətinləşdirsə də, vəziyyət aidiyyəti qurumların nəzarəti altındadır.
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