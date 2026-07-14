Günün qoroskopu: Bu gün ünsiyyət sizin üçün əsas vasitə olacaq
Day.Az bu günün qoroskopunu təqdim edir.
Qoç
Bu gün enerjiniz ətrafınızdakıları heyran edəcək səviyyədədir. Yeni layihələrə başlamaq və ya yarımçıq qalan işləri bitirmək üçün ən münasib zamandır. Şəxsi həyatınızda bir az səbirli olmaq, aranızdakı kiçik fikir ayrılıqlarını böyük mübahisəyə çevrilməkdən qoruyacaq.
Buğa
Maliyyə məsələlərində ayıq-sayıq olmağınız vacibdir. Gözlənilməz bir xərc planlarınızı poza bilər, buna görə də büdcənizi yenidən nəzərdən keçirin. Axşam saatlarını sakit bir mühitdə, kitab oxuyaraq və ya dincələrək keçirmək sizə mənəvi rahatlıq gətirəcək.
Əkizlər
Ünsiyyət bacarıqlarınız bu gün zirvədədir. İstər iş, istərsə də dostluq münasibətlərində özünüzü çox rahat ifadə edəcəksiniz. Yeni tanışlıqlar gözlənilir, lakin insanlara güvənməzdən əvvəl onları bir az daha yaxından tanımağa çalışın.
Xərçəng
Daxili dünyanızda bir qədər həssaslıq hiss edə bilərsiniz. Keçmişə dair xatirələr bu gün tez-tez ağlınıza gələ bilər, lakin diqqətinizi gələcəyə yönəltmək daha faydalıdır. Yaxınlarınızdan gələn bir dəstək mesajı sizi çox xoşbəxt edəcək.
Şir
Liderlik keyfiyyətləriniz bu gün ön plandadır. İş yerində və ya dostlar arasında qərarları siz verə bilərsiniz, lakin başqalarının da fikirlərini dinləməyi unutmayın. Özünüzə olan inamınız ən böyük silahınızdır, bundan düzgün istifadə edin.
Qız
Detallara fokuslanmaq bu gün işinizdə uğur qazanmağınıza səbəb olacaq. Yarımçıq qalan, sizi narahat edən kiçik işləri bitirmək üçün əla fürsətdir. Sağlamlığınızı qorumaq üçün yüngül idman hərəkətləri etməyiniz faydalı olar.
Tərəzi
Balansı qorumağa çalışdığınız bir gündür. Həm iş, həm də şəxsi həyatınızda orta yolu tapmaq sizin üçün vacib olacaq. Yaradıcı işlərlə məşğul olmaq və ya estetik gözəlliklərlə zaman keçirmək sizə enerji verəcək.
Əqrəb
Daxili gücünüz bu gün çox yüksəkdir. Çətinliklə qarşılaşsanız belə, nikbinliyiniz sayəsində onu asanlıqla aşacaqsınız. Maliyyə baxımından gözlənilməz bir fürsət yaxalaya bilərsiniz, diqqətli olun.
Oxatan
Macəra və dəyişiklik istəyi sizi hərəkətə keçməyə vadar edəcək. Rutindən kənara çıxmaq üçün yeni bir hobbi və ya maraqlı bir işlə məşğul olmağın vaxtıdır. Optimist baxışınız sizi bütün neqativlərdən uzaqlaşdıracaq.
Oğlaq
Karyera yolunda irəliləmək üçün intizamlı olmağınız lazımdır. Uzunmüddətli hədəfləriniz üçün kiçik addımlar atmağa davam edin. Axşam saatlarını ailənizlə və ya yaxınlarınızla keçirmək yorğunluğunuzu çıxaracaq.
Dolça
Fərqli və qeyri-adi ideyalarınız bu gün ətrafınızdakıların diqqətini çəkəcək. İnnovativ yanaşmanız iş yerində qiymətləndiriləcək. Dostlarınızla fikir mübadiləsi aparmaq sizə yeni ilham verəcək.
Balıqlar
Empatiya hissiniz bu gün çox yüksəkdir. İnsanların nə hiss etdiyini anlamaq və onlara dəstək olmaq sizə mənəvi doyum gətirəcək. İntuisiyanıza güvənin, çünki bu gün o sizi ən doğru qərara aparacaq.
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