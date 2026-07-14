https://news.day.az/azerinews/1847820.html Bu günün rəsmi valyuta məzənnələri AÇIQLANIB Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 14-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb. Rəsmi məzənnəyə əsasən, 1 avro 1,9365 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,0361 manat, 100 Rusiya rublu isə 2,2157 manat təşkil edir. Kod
Bu günün rəsmi valyuta məzənnələri AÇIQLANIB
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 14-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb.
Rəsmi məzənnəyə əsasən, 1 avro 1,9365 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,0361 manat, 100 Rusiya rublu isə 2,2157 manat təşkil edir.
|Kod
|Məzənnə
|USD
|1,7
|EUR
|1,9365
|AUD
|1,1787
|BYN
|0,6095
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1142
|CZK
|0,0797
|CNY
|0,2506
|DKK
|0,2591
|GEL
|0,6459
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0177
|GBP
|2,2711
|SEK
|0,1752
|CHF
|2,0888
|ILS
|0,561
|CAD
|1,203
|KWD
|5,4879
|KZT
|0,3587
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5387
|MDL
|0,0967
|NOK
|0,1741
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6104
|PLN
|0,4468
|RON
|0,37
|RUB
|2,2157
|RSD
|0,0165
|SGD
|1,3143
|SAR
|0,4527
|xdr
|2,3104
|TRY
|0,0361
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,038
|JPY
|1,0473
|NZD
|0,9842
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