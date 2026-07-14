Bu günün rəsmi valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 14-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb.

 

Rəsmi məzənnəyə əsasən, 1 avro 1,9365 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,0361 manat, 100 Rusiya rublu isə 2,2157 manat təşkil edir.

Kod Məzənnə
USD 1,7
EUR 1,9365
AUD 1,1787
BYN 0,6095
AED 0,4628
KRW 0,1142
CZK 0,0797
CNY 0,2506
DKK 0,2591
GEL 0,6459
HKD 0,2169
INR 0,0177
GBP 2,2711
SEK 0,1752
CHF 2,0888
ILS 0,561
CAD 1,203
KWD 5,4879
KZT 0,3587
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5387
MDL 0,0967
NOK 0,1741
UZS 0,0141
PKR 0,6104
PLN 0,4468
RON 0,37
RUB 2,2157
RSD 0,0165
SGD 1,3143
SAR 0,4527
xdr 2,3104
TRY 0,0361
TMT 0,4857
UAH 0,038
JPY 1,0473
NZD 0,9842