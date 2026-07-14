https://news.day.az/azerinews/1847822.html Çayda çimən 11 yaşlı uşaq boğulub Quba rayonunda 11 yaşlı uşaq çayda boğularaq həyatını itirib. Day.Az-ın Unikal-a istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Qəçrəş kəndi ərazisindən keçən Qudyal çayında baş verib. Bildirilib ki, 2015-ci il təvəllüdlü Xəyyam Tərlan oğlu Məmmədov çayda çimərkən boğulub. Faktla bağlı Quba Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Çayda çimən 11 yaşlı uşaq boğulub
Quba rayonunda 11 yaşlı uşaq çayda boğularaq həyatını itirib.
Day.Az-ın Unikal-a istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Qəçrəş kəndi ərazisindən keçən Qudyal çayında baş verib.
Bildirilib ki, 2015-ci il təvəllüdlü Xəyyam Tərlan oğlu Məmmədov çayda çimərkən boğulub.
Faktla bağlı Quba Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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