Çayda çimən 11 yaşlı uşaq

Quba rayonunda 11 yaşlı uşaq çayda boğularaq həyatını itirib.

Day.Az-ın Unikal-a istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Qəçrəş kəndi ərazisindən keçən Qudyal çayında baş verib.

Bildirilib ki, 2015-ci il təvəllüdlü Xəyyam Tərlan oğlu Məmmədov çayda çimərkən boğulub.

Faktla bağlı Quba Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.