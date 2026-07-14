https://news.day.az/azerinews/1847963.html Prezident İlham Əliyev və Prezident Peter Pelleqrini bir-birinə xatirə hədiyyələri təqdim ediblər - FOTO - VİDEO İyulun 14-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə geniş tərkibdə görüşü olub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, görüşdən sonra qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub. İlham Əliyev slovakiyalı həmkarına qılınc hədiyyə edib.
Prezident İlham Əliyev və Prezident Peter Pelleqrini bir-birinə xatirə hədiyyələri təqdim ediblər - FOTO - VİDEO
İyulun 14-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə geniş tərkibdə görüşü olub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, görüşdən sonra qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub.
İlham Əliyev slovakiyalı həmkarına qılınc hədiyyə edib. Pelleqrini isə dövlətimizin başçısına xizək bağışlayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре