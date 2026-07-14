Prezident İlham Əliyev və Prezident Peter Pelleqrini bir-birinə xatirə hədiyyələri təqdim ediblər

İyulun 14-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə geniş tərkibdə görüşü olub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, görüşdən sonra qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub.

İlham Əliyev slovakiyalı həmkarına qılınc hədiyyə edib. Pelleqrini isə dövlətimizin başçısına xizək bağışlayıb.