Ət yemək 100 yaşa qədər yaşamaq şansını artıra bilər
Alimlərin araşdırmasına görə, ət istehlakı xüsusilə çəkisi az olan yaşlı insanların 100 yaşına qədər yaşamaq ehtimalının yüksək olması ilə əlaqələndirilə bilər. Tədqiqatda 80 yaşdan yuxarı 5 203 nəfərin məlumatları təhlil edilib.
Day.Az xəbər verir ki, nəticələrə əsasən, çəkisi az olan və hər gün ət yeyən iştirakçıların 100 yaşına çatmaq ehtimalı vegetarianlarla müqayisədə 44 faiz daha yüksək olub. Lakin normal və artıq çəkili şəxslərdə oxşar əlaqə aşkarlanmayıb.
Tədqiqatçılar vurğulayırlar ki, bu nəticələr ət yeməyin ömrü birbaşa uzatdığını sübut etmir, yalnız mümkün əlaqəni göstərir. Uzunömürlülük qidalanma ilə yanaşı, ümumi sağlamlıq vəziyyəti və digər amillərdən də asılıdır.
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