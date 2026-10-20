Zəngilanda 215 milyon kVts “yaşıl enerji” istehsal edilib
Zəngilanda yerləşən su elektrik stansiyaları istismara verildikləri vaxtdan indiyədək 215 milyon kilovat-saat ekoloji cəhətdən təmiz "yaşıl enerji" istehsal olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "AzərEnerji"nin məlumatında qeyd olunub.
Bildirilib ki, bu gün Şəhər Günü qeyd olunan Zəngilan işğaldan azad edildikdən sonra həyata keçirilən enerji layihələri sayəsində Azərbaycanın yaşıl enerji mərkəzlərindən birinə çevrilir.
"44 günlük Vətən müharibəsindən sonra azad edilmiş ərazilərdə inşa olunan ən böyük su elektrik stansiyaları silsiləsi Zəngilanda, Araz çayının sol qolu olan Oxçuçay üzərində yerləşir. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq "AzərEnerji" ASC tərəfindən kaskad üsulla inşa edilən silsiləyə hər birinin gücü 10,5 meqavat olan Cahangirbəyli, Zəngilan, Şayıflı və Sarıqışlaq su elektrik stansiyaları daxildir. Ümumi gücü 42 meqavat olan stansiyalar 2023-2024-cü illərdə istismara verilib.
İstismara verildikləri vaxtdan indiyədək stansiyalarda 215 milyon kilovat-saat ekoloji cəhətdən təmiz "yaşıl enerji" istehsal olunub. Bunun nəticəsində 47 milyon kubmetr təbii qaza qənaət edilib, 90 min ton karbon qazının atmosferə atılmasının qarşısı alınıb", - məlumatda vurğulanıb.
Bildirilib ki, istehsal olunan enerjinin təxminən 40 faizi azad edilmiş ərazilərin elektrik enerjisinə olan tələbatının ödənilməsinə yönəldilir, qalan 60 faizi isə ölkənin ümumi enerji sisteminə ötürülür.
Məlumata görə, Zəngilanın su elektrik stansiyaları həm regionun enerji təminatına, həm də Azərbaycanın yaşıl enerji istehsalının artırılmasına mühüm töhfə verir.
Qeyd edilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə "AzərEnerji" tərəfindən inşa olunan ilk 110 kV-luq yarımstansiyalardan biri də "Zəngilan" yarımstansiyasıdır. 2021-ci il oktyabrın 20-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilən yarımstansiya azad edilmiş ərazilərin enerji infrastrukturunun bərpasında mühüm rol oynayıb.
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