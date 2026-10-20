Nə axmaq, nə də koram, müharibə labüddür - Vuçiç
Avropa ölkələrinin sürətlə silahlanması fonunda dünya genişmiqyaslı hərbi münaqişəyə doğru irəliləyir. Üçüncü dünya müharibəsi labüddür.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Serbiyanın keçmiş prezidenti Aleksandar Vuçiç rusiyalı jurnalist Kseniya Sobçakla müsahibəsində bildirib.
Vuçiçin sözlərinə görə, Skandinaviya ölkələri və İsveç də daxil olmaqla, Avropa dövlətləri silahlanmaya çəkilən xərcləri fəal şəkildə artırırlar. O, buna misal olaraq Almaniyanın "Rheinmetall" müdafiə konsernini göstərib. Şirkətin mənfəəti 17 dəfə artıb.
"Mən nə axmaq, nə də koram. Avropanın necə silahlandığını görmürsünüzsə, deməli, bunu görməzdən gəlirsiz. Bəs niyə silahlanır? Nə üçün?" - deyə siyasətçi bildirib.
Vuçiç baş verənləri Anton Çexovun dramaturgiyası ilə müqayisə edərək, ilk pərdədə səhnəyə çıxarılan tüfəngin üçüncü pərdədə atəş açmalı olması prinsipini xatırladıb.
Serbiyanın keçmiş prezidentinin fikrincə, Avropa Rusiyadan müdafiə olunmaq zərurətini əsas gətirərək hərbi potensialını artırmaqda davam edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре