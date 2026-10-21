Sevginin bitdiyini göstərən ilk əlamət
Sevgi münasibətlərində hisslərin zəifləməsinin ilk əlamətlərindən biri emosional ünsiyyətin azalmasıdır.
Day.Az xəbər verir ki, psixoloq Con Qottmanın yanaşmasına görə, tərəflərin bir-birinin diqqət və yaxınlıq istəyinə laqeyd qalması münasibətdə uzaqlaşmanın göstəricisi ola bilər.
Hisslər zəiflədikdə tərəflər əvvəlki kimi söhbət etməyə, bir-birinin problemləri ilə maraqlanmağa və birlikdə vaxt keçirməyə həvəs göstərməyə bilərlər. Mübahisələr zamanı problemləri həll etmək istəyinin azalması, fiziki və emosional yaxınlığın zəifləməsi də münasibətdə çətinliklərə işarə edə bilər. Lakin bu dəyişikliklər iş gərginliyi, yorğunluq və şəxsi problemlərlə də bağlı ola bilər.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu əlamətlər sevginin mütləq bitdiyini göstərmir. Münasibəti yaxşılaşdırmaq üçün hissləri açıq ifadə etmək, qarşı tərəfi dinləmək və birlikdə keyfiyyətli vaxt keçirmək vacibdir. Əsas məsələ qarşılıqlı maraq və qayğının zamanla necə dəyişməsidir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре