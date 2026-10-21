Evliliyi məhv edə bilən ən təhlükəli söz
Psixoloq Debora Makfeddenin sözlərinə görə, mübahisə zamanı işlədilən "boşanaq" ifadəsi evlilikdə etimadı sarsıda bilər. İnsan bunu əsəbi halda desə belə, qarşı tərəfdə münasibətin gələcəyi ilə bağlı şübhə və narahatlıq yarana bilər.
Day.Az xəbər verir ki, boşanmaqla hədələmək bəzən qarşı tərəfi güzəştə getməyə məcbur etmək üçün istifadə olunur. Lakin bu üsul problemi həll etmir, əksinə, münasibətdə qorxu və emosional gərginliyi artırır. Təhdidlər təkrarlandıqca tərəflər arasında etimad və açıq ünsiyyət zəifləyə bilər.
Mütəxəssislər mübahisə zamanı ayrılıqla hədələmək əvəzinə, narazılıqları və hissləri açıq şəkildə ifadə etməyi tövsiyə edirlər. Qarşılıqlı dinləmə, hörmət və ortaq həll yolu axtarmaq ailə münasibətlərini qorumağa və fikir ayrılıqlarını daha sağlam şəkildə aradan qaldırmağa kömək edir.
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