https://news.day.az/azerinews/1868409.html Evliliyi məhv edə bilən ən təhlükəli söz Psixoloq Debora Makfeddenin sözlərinə görə, mübahisə zamanı işlədilən "boşanaq" ifadəsi evlilikdə etimadı sarsıda bilər. İnsan bunu əsəbi halda desə belə, qarşı tərəfdə münasibətin gələcəyi ilə bağlı şübhə və narahatlıq yarana bilər.

Evliliyi məhv edə bilən ən təhlükəli söz

Azərbaycanca, 21 октября 2026 03:47 (UTC +04:00) 277
Evliliyi məhv edə bilən ən təhlükəli söz

Psixoloq Debora Makfeddenin sözlərinə görə, mübahisə zamanı işlədilən "boşanaq" ifadəsi evlilikdə etimadı sarsıda bilər. İnsan bunu əsəbi halda desə belə, qarşı tərəfdə münasibətin gələcəyi ilə bağlı şübhə və narahatlıq yarana bilər.

Day.Az xəbər verir ki,  boşanmaqla hədələmək bəzən qarşı tərəfi güzəştə getməyə məcbur etmək üçün istifadə olunur. Lakin bu üsul problemi həll etmir, əksinə, münasibətdə qorxu və emosional gərginliyi artırır. Təhdidlər təkrarlandıqca tərəflər arasında etimad və açıq ünsiyyət zəifləyə bilər.

Mütəxəssislər mübahisə zamanı ayrılıqla hədələmək əvəzinə, narazılıqları və hissləri açıq şəkildə ifadə etməyi tövsiyə edirlər. Qarşılıqlı dinləmə, hörmət və ortaq həll yolu axtarmaq ailə münasibətlərini qorumağa və fikir ayrılıqlarını daha sağlam şəkildə aradan qaldırmağa kömək edir.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SAĞLAMLIQ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 358
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 636
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 452
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 599
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 631
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 652
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 676
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 1 006
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 567
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 1 449
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 715
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 873
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 604
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 595
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 813
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 1 441
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 821
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 651
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 2 018
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 609
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 588
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 617
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 933
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 2 530
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 842
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 961
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 140
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 2 114
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 026
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 688
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 040
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 868
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 031
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 021
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 804
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 014
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 011
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 025
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 996
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 2 339
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 1 948
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 600
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 003
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 2 316
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 15 862
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 029
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 964
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 952
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 015
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 695
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 032
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 9 280
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 031
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 2 544
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 826
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 623
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 2 174
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 014
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 2 232
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 126
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 068
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 618
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 683
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 3 746
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 633
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 1 053
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 123
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 663
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 2 738
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 067
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 396
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 115
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 767
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 630
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 633
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 098
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 111
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 22 октября 13:35 (UTC+04), Экономика 1 350
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 22 октября 13:22 (UTC+04), Общество 745
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 22 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 100
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 22 октября 13:07 (UTC+04), Политика 1 304
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 22 октября 13:00 (UTC+04), Спорт 2 377
Назван объем исламских финансов в мире 22 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 127
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 22 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 147
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 22 октября 12:37 (UTC+04), Общество 1 389
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 22 октября 12:35 (UTC+04), В мире 3 105
Гигантский астероид рухнул в Северное море 22 октября 12:31 (UTC+04), Это интересно 722
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 октября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 7 979
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 22 октября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 2 352
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 22 октября 12:21 (UTC+04), В мире 3 053
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 22 октября 12:14 (UTC+04), Общество 5 155
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 6 358
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 3 023
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 22 октября 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 959
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 22 октября 12:07 (UTC+04), Экономика 1 114
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 22 октября 12:05 (UTC+04), Общество 7 372
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 22 октября 12:02 (UTC+04), Общество 1 605
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 22 октября 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 050
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 22 октября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 119
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 22 октября 11:54 (UTC+04), Автоновости 848
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 22 октября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 173
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 22 октября 11:48 (UTC+04), Экономика 3 124
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 22 октября 11:40 (UTC+04), Спорт 668
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 22 октября 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 104
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 22 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 7 416
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 22 октября 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 22 октября 11:28 (UTC+04), Политика 1 239
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 22 октября 11:22 (UTC+04), Экономика 1 062
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 22 октября 11:17 (UTC+04), Экономика 8 822
Рекордный штраф для Meta 22 октября 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 636
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 22 октября 11:09 (UTC+04), В мире 1 198
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 22 октября 11:04 (UTC+04), Экономика 3 090
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 22 октября 11:00 (UTC+04), Политика 6 331
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 22 октября 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 167
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 22 октября 10:49 (UTC+04), Политика 3 528
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 22 октября 10:46 (UTC+04), Экономика 1 177
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 22 октября 10:40 (UTC+04), В мире 1 177
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 22 октября 10:32 (UTC+04), Общество 726
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 22 октября 10:27 (UTC+04), Экономика 1 611
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 22 октября 10:22 (UTC+04), Туризм 2 692
Азербайджанская нефть подорожала 22 октября 10:19 (UTC+04), Экономика 1 257
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 22 октября 10:15 (UTC+04), В мире 1 183
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 22 октября 10:09 (UTC+04), Экономика 1 173
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 22 октября 10:05 (UTC+04), Общество 8 746
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 22 октября 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 244
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 22 октября 09:59 (UTC+04), Общество 706
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 22 октября 09:50 (UTC+04), В мире 8 561
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 22 октября 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 691
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 22 октября 09:37 (UTC+04), Общество 2 353
Завершился второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 22 октября 09:33 (UTC+04), Экономика 3 313
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 22 октября 09:30 (UTC+04), Автоновости 658
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 22 октября 09:24 (UTC+04), Общество 638
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 22 октября 09:20 (UTC+04), В мире 3 387
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 22 октября 09:16 (UTC+04), Политика 3 443
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 22 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 237
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 22 октября 09:00 (UTC+04), В мире 1 261
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 22 октября 08:37 (UTC+04), В мире 1 252
В Вашингтоне возник спор 22 октября 08:25 (UTC+04), В мире 3 543
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 22 октября 08:12 (UTC+04), В мире 1 352
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 22 октября 08:00 (UTC+04), Политика 7 800
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 22 октября 07:46 (UTC+04), В мире 1 327
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 22 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 22 октября 07:19 (UTC+04), Автоновости 828
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 22 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 149
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 243
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 22 октября 04:58 (UTC+04), В мире 1 441
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 22 октября 03:45 (UTC+04), В мире 1 581
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 22 октября 02:31 (UTC+04), Общество 1 150
Старую загадку Windows объяснили 22 октября 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 801
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 22 октября 01:17 (UTC+04), В мире 1 655
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 22 октября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 1 089
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 22 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 773
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 910
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 708
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 448
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 811
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 4 069
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 747
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 660
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 935
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 5 655
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 670
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 829
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 888
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 779
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 8 668
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 884
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 739
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 3 988
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 920
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 872
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 889
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 358
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 890
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 855
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 847
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 570
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 877
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 782
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 861
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 834
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 5 862
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 842
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 5 786
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 761
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 780
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 10 807
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 787
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 926
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 733
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 694
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 250
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 851
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 5 456
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 831
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 672
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 778
Еще новости