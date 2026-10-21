https://news.day.az/azerinews/1868410.html İnsanlar yaşlandıqca niyə daha tez oyanırlar? Yaş artdıqca insanların yuxu rejimi dəyişir və səhərlər daha tez oyanmaq halları artır. Mütəxəssislər bunu orqanizmdə və beyində baş verən təbii qocalma prosesləri ilə əlaqələndirirlər.
İnsanlar yaşlandıqca niyə daha tez oyanırlar?
Yaş artdıqca insanların yuxu rejimi dəyişir və səhərlər daha tez oyanmaq halları artır. Mütəxəssislər bunu orqanizmdə və beyində baş verən təbii qocalma prosesləri ilə əlaqələndirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, yaşlandıqca beyin gün işığı, yemək vaxtları, fiziki aktivlik və sosial fəaliyyət kimi bioloji saatı tənzimləyən siqnallara əvvəlki kimi reaksiya verməyə bilər. Nəticədə insanın yuxuya getmə və oyanma vaxtı dəyişir.
Mütəxəssislərin fikrincə, yaşlı insanlar axşam daha tez yorulduqları və erkən yatdıqları üçün səhərlər də daha tez oyanırlar. Bu, yaşlanma ilə əlaqəli təbii dəyişikliklərdən biri hesab olunur.
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