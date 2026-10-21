https://news.day.az/azerinews/1868410.html İnsanlar yaşlandıqca niyə daha tez oyanırlar? Yaş artdıqca insanların yuxu rejimi dəyişir və səhərlər daha tez oyanmaq halları artır. Mütəxəssislər bunu orqanizmdə və beyində baş verən təbii qocalma prosesləri ilə əlaqələndirirlər.

İnsanlar yaşlandıqca niyə daha tez oyanırlar?

Azərbaycanca, 21 октября 2026 02:24 (UTC +04:00) 288
İnsanlar yaşlandıqca niyə daha tez oyanırlar?

Yaş artdıqca insanların yuxu rejimi dəyişir və səhərlər daha tez oyanmaq halları artır. Mütəxəssislər bunu orqanizmdə və beyində baş verən təbii qocalma prosesləri ilə əlaqələndirirlər.

Day.Az xəbər verir ki,  yaşlandıqca beyin gün işığı, yemək vaxtları, fiziki aktivlik və sosial fəaliyyət kimi bioloji saatı tənzimləyən siqnallara əvvəlki kimi reaksiya verməyə bilər. Nəticədə insanın yuxuya getmə və oyanma vaxtı dəyişir.

Mütəxəssislərin fikrincə, yaşlı insanlar axşam daha tez yorulduqları və erkən yatdıqları üçün səhərlər də daha tez oyanırlar. Bu, yaşlanma ilə əlaqəli təbii dəyişikliklərdən biri hesab olunur.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SAĞLAMLIQ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 312
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 378
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 497
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 534
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 547
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 588
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 708
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 519
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 1 185
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 636
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 776
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 559
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 555
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 732
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 1 235
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 744
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 616
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 1 929
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 572
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 546
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 562
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 833
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 2 389
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 746
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 864
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 038
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 1 833
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 935
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 642
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 948
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 778
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 948
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 956
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 778
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 947
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 946
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 960
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 931
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 2 096
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 1 754
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 583
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 939
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 2 081
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 15 651
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 998
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 899
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 889
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 948
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 679
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 965
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 9 033
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 968
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 2 302
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 805
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 603
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 1 982
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 954
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 2 043
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 056
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 003
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 599
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 664
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 3 682
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 617
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 992
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 059
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 649
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 2 500
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 007
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 329
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 051
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 754
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 615
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 615
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 038
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 051
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 22 октября 13:35 (UTC+04), Экономика 1 290
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 22 октября 13:22 (UTC+04), Общество 727
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 22 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 039
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 22 октября 13:07 (UTC+04), Политика 1 245
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 22 октября 13:00 (UTC+04), Спорт 2 190
Назван объем исламских финансов в мире 22 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 066
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 22 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 087
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 22 октября 12:37 (UTC+04), Общество 1 366
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 22 октября 12:35 (UTC+04), В мире 2 871
Гигантский астероид рухнул в Северное море 22 октября 12:31 (UTC+04), Это интересно 706
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 октября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 7 963
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 22 октября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 2 176
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 22 октября 12:21 (UTC+04), В мире 2 813
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 22 октября 12:14 (UTC+04), Общество 5 104
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 6 297
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 2 780
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 22 октября 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 898
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 22 октября 12:07 (UTC+04), Экономика 1 051
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 22 октября 12:05 (UTC+04), Общество 7 353
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 22 октября 12:02 (UTC+04), Общество 1 581
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 22 октября 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 990
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 22 октября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 058
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 22 октября 11:54 (UTC+04), Автоновости 832
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 22 октября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 113
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 22 октября 11:48 (UTC+04), Экономика 2 888
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 22 октября 11:40 (UTC+04), Спорт 658
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 22 октября 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 047
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 22 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 7 359
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 22 октября 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 22 октября 11:28 (UTC+04), Политика 1 170
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 22 октября 11:22 (UTC+04), Экономика 1 004
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 22 октября 11:17 (UTC+04), Экономика 8 550
Рекордный штраф для Meta 22 октября 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 620
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 22 октября 11:09 (UTC+04), В мире 1 136
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 22 октября 11:04 (UTC+04), Экономика 2 859
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 22 октября 11:00 (UTC+04), Политика 6 268
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 22 октября 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 105
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 22 октября 10:49 (UTC+04), Политика 3 264
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 22 октября 10:46 (UTC+04), Экономика 1 119
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 22 октября 10:40 (UTC+04), В мире 1 115
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 22 октября 10:32 (UTC+04), Общество 713
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 22 октября 10:27 (UTC+04), Экономика 1 547
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 22 октября 10:22 (UTC+04), Туризм 2 507
Азербайджанская нефть подорожала 22 октября 10:19 (UTC+04), Экономика 1 196
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 22 октября 10:15 (UTC+04), В мире 1 120
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 22 октября 10:09 (UTC+04), Экономика 1 110
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 22 октября 10:05 (UTC+04), Общество 8 504
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 22 октября 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 182
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 22 октября 09:59 (UTC+04), Общество 694
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 22 октября 09:50 (UTC+04), В мире 8 494
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 22 октября 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 676
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 22 октября 09:37 (UTC+04), Общество 2 325
Завершился второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 22 октября 09:33 (UTC+04), Экономика 3 082
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 22 октября 09:30 (UTC+04), Автоновости 638
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 22 октября 09:24 (UTC+04), Общество 619
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 22 октября 09:20 (UTC+04), В мире 3 153
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 22 октября 09:16 (UTC+04), Политика 3 202
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 22 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 176
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 22 октября 09:00 (UTC+04), В мире 1 201
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 22 октября 08:37 (UTC+04), В мире 1 194
В Вашингтоне возник спор 22 октября 08:25 (UTC+04), В мире 3 314
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 22 октября 08:12 (UTC+04), В мире 1 294
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 22 октября 08:00 (UTC+04), Политика 7 732
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 22 октября 07:46 (UTC+04), В мире 1 266
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 22 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 22 октября 07:19 (UTC+04), Автоновости 813
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 22 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 118
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 228
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 22 октября 04:58 (UTC+04), В мире 1 376
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 22 октября 03:45 (UTC+04), В мире 1 517
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 22 октября 02:31 (UTC+04), Общество 1 140
Старую загадку Windows объяснили 22 октября 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 787
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 22 октября 01:17 (UTC+04), В мире 1 598
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 22 октября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 1 080
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 22 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 718
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 897
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 655
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 437
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 801
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 3 898
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 691
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 649
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 879
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 5 601
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 613
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 771
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 875
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 719
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 8 496
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 871
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 685
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 3 827
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 907
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 817
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 878
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 350
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 876
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 798
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 836
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 559
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 823
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 723
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 846
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 777
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 5 635
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 830
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 5 605
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 750
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 723
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 10 579
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 774
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 917
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 677
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 683
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 239
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 840
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 5 238
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 814
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 659
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 768
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 4 429
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 624
Еще новости