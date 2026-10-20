https://news.day.az/azerinews/1868412.html Bu marşrut üzrə əlavə qatar reysləri təyin olundu 24-25 oktyabrda Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC məlumat yayıb. Bildirilib ki, eyni zamanda, bu istiqamətlərə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur.
Bu marşrut üzrə əlavə qatar reysləri təyin olundu
24-25 oktyabrda Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC məlumat yayıb.
Bildirilib ki, eyni zamanda, bu istiqamətlərə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur.
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