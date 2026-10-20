Zəruri olmadığı təqdirdə Fransaya səfər etməyin - XİN
Azərbaycan vətəndaşlarına Fransaya səfərlə bağlı xəbərdarlıq edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd edilib.
Bildirilib ki, Fransada iğtişaşları, zorakılığı və vətəndaş itaətsizliyi faktlarının son günlər ərzində geniş vüsət aldığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının zəruri olmadığı təqdirdə Fransa Respublikasına səfərdən çəkinmələri, səfər edənlərin isə yüksək ehtiyatlılıq nümayiş etdirmələri tövsiyə olunur.
Hazırda Fransada olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmələri, kütləvi toplaşma yerlərindən uzaq durmaları və rəsmi məlumat mənbələrini mütəmadi izləmələri xahiş olunur.
Hər hansı bir fövqəladə vəziyyət ilə bağlı vətəndaşlarımızın Azərbaycan Respublikasının Fransa Respublikasındakı Səfirliyi ilə aşağıdakı vasitələrlə əlaqə saxlamaları xahiş olunur:
Azərbaycan Respublikasının Fransa Respublikasındakı Səfirliyi
ÜNVAN: 78, avenue d'Iéna Paris 75116
E-poçt ünvanı
Əlaqə nömrəsi
+33 (0) 1 44 18 60 20
+33 (0) 1 44 18 60 23
Qaynar xətt: +33 (6) 74740398 (WhatsApp)
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