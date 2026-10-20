https://news.day.az/azerinews/1868475.html Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub - FOTO Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Nizami rayonu, Bəkir Çobanzadə küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.

Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub - FOTO

Azərbaycanca, 20 октября 2026 23:38 (UTC +04:00) 292
Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Nizami rayonu, Bəkir Çobanzadə küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.

Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində onyeddimərtəbəli yaşayış binasının onbirinci mərtəbəsində yerləşən mənzildə baş vermiş yanğın genişlənərək digər mənzillərə və yaşayış binasına yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 93kv.m. olan üçotaqlı mənzilin bir otağının yanar konstruksiyaları 25kv.m. sahədə yanıb. 

Mənzilin böyük hissəsi və digər mənzillər yanğından mühafizə olunub.

FHN-in qüvvələri tərəfindən təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində bina sakinləri təxliyə edilib.

  • Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub
  • Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub
  • Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub
  • Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub
  • Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub
  • Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub
  • Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub
  • Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub
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