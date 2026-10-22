https://news.day.az/azerinews/1868813.html Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib - Sərəncam Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Orxan Fərmayıl oğlu Məmmədov YardımlıRayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib - Sərəncam
Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Orxan Fərmayıl oğlu Məmmədov YardımlıRayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
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