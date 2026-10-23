50 yaşdan sonra qəhvə içərkən nələrə diqqət etmək lazımdır?
Qəhvə diqqəti və ayıqlığı artırmağa kömək edə, bəzi araşdırmalarda isə ürək, qaraciyər və beyin sağlamlığı ilə bağlı müsbət göstəricilərlə əlaqələndirilə bilər. Lakin bu faydalar qəhvənin xəstəliklərin qarşısını aldığı və ya onları müalicə etdiyi anlamına gəlmir. Xüsusilə 50 yaşdan sonra sağlamlıq vəziyyətini və kofeinə həssaslığı nəzərə almaq vacibdir.
Day.Az xəbər verir ki, qəhvənin tərkibindəki kofein bəzi insanlarda ürəkdöyünmə, qan təzyiqinin yüksəlməsi, narahatlıq və yuxusuzluq yarada bilər. Nəzarətsiz yüksək təzyiqi, ürək ritmi pozuntusu və ya xroniki xəstəliyi olanlar, eləcə də müntəzəm dərman qəbul edənlər qəhvənin miqdarını həkimlə məsləhətləşməlidirlər.
ABŞ Qida və Dərman Administrasiyasına görə, əksər sağlam yetkinlər üçün gündə 400 milliqrama qədər kofein adətən mənfi təsirlərlə əlaqələndirilmir. Lakin bu miqdar hər kəs üçün uyğun deyil. Qəhvəni gec saatlarda içməmək, şəkər əlavəsini azaltmaq və orqanizmin reaksiyasını izləmək tövsiyə olunur. Yalnız mümkün faydalarına görə qəhvə içməyə başlamaq isə zəruri deyil.
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