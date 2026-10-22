https://news.day.az/azerinews/1868962.html Çində 7 maqnitudalı zəlzələ olub Oktyabrın 22-də Çinin Tibet bölgəsində 7 maqnitudalı zəlzələ baş verib. "Reuters" agentliyinin xəbərinə görə, bu barədə Çin Zəlzələ Şəbəkələri Mərkəzi (CENC) məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 22:33 radələrində qeydə alınıb.
Çində 7 maqnitudalı zəlzələ olub
Oktyabrın 22-də Çinin Tibet bölgəsində 7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Reuters" agentliyinin xəbərinə görə, bu barədə Çin Zəlzələ Şəbəkələri Mərkəzi (CENC) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 22:33 radələrində qeydə alınıb.
Zəlzələnin episentri Tibetin şimalındakı Naqçu şəhər dairəsinin yüksək dağlıq ərazisində, 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Çin Zəlzələ Şəbəkələri Mərkəzinin məlumatına görə, zəlzələ hiss olunub.
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