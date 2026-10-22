https://news.day.az/azerinews/1868962.html Çində 7 maqnitudalı zəlzələ olub Oktyabrın 22-də Çinin Tibet bölgəsində 7 maqnitudalı zəlzələ baş verib. "Reuters" agentliyinin xəbərinə görə, bu barədə Çin Zəlzələ Şəbəkələri Mərkəzi (CENC) məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 22:33 radələrində qeydə alınıb.

Çində 7 maqnitudalı zəlzələ olub

Azərbaycanca, 22 октября 2026 19:55 (UTC +04:00) 56
Çində 7 maqnitudalı zəlzələ olub

Oktyabrın 22-də Çinin Tibet bölgəsində 7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

"Reuters" agentliyinin xəbərinə görə, bu barədə Çin Zəlzələ Şəbəkələri Mərkəzi (CENC) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 22:33 radələrində qeydə alınıb.

Zəlzələnin episentri Tibetin şimalındakı Naqçu şəhər dairəsinin yüksək dağlıq ərazisində, 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Çin Zəlzələ Şəbəkələri Mərkəzinin məlumatına görə, zəlzələ hiss olunub.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ÇİN
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 20:45 (UTC+04), Политика 954
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 20:35 (UTC+04), Это интересно 232
BMW запустил программу добровольного увольнения 20:20 (UTC+04), Автоновости 288
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 20:01 (UTC+04), Спорт 325
В Китае произошло сильное землетрясение 19:42 (UTC+04), В мире 420
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 19:24 (UTC+04), Общество 574
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 177
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 19:04 (UTC+04), Политика 469
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 19:00 (UTC+04), Политика 7 311
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 18:51 (UTC+04), Политика 683
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 18:40 (UTC+04), Экономика 504
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 18:21 (UTC+04), Спорт 451
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 18:09 (UTC+04), В мире 557
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 213
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 17:56 (UTC+04), Экономика 550
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 17:48 (UTC+04), Экономика 567
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 17:43 (UTC+04), Общество 547
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 17:38 (UTC+04), В мире 579
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 17:31 (UTC+04), Экономика 579
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 585
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 17:24 (UTC+04), Экономика 581
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 17:18 (UTC+04), В мире 1 024
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 17:08 (UTC+04), Спорт 894
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 17:06 (UTC+04), Общество 472
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 612
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 17:01 (UTC+04), Экономика 1 059
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 14 525
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 16:33 (UTC+04), Общество 690
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 16:22 (UTC+04), Экономика 627
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 16:16 (UTC+04), Экономика 625
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 16:12 (UTC+04), Экономика 672
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 16:01 (UTC+04), Общество 588
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 15:59 (UTC+04), Экономика 714
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 15:55 (UTC+04), Политика 7 962
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 15:43 (UTC+04), Экономика 693
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 15:39 (UTC+04), Политика 1 292
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 15:37 (UTC+04), Общество 681
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 15:29 (UTC+04), Культура 523
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 15:13 (UTC+04), Спорт 1 182
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 684
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 15:00 (UTC+04), Общество 1 246
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 14:57 (UTC+04), В мире 765
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 14:53 (UTC+04), Экономика 724
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 14:49 (UTC+04), Культура 522
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 14:47 (UTC+04), Общество 586
Хорошая новость для пользователей метро 14:45 (UTC+04), Общество 2 370
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 14:43 (UTC+04), Спорт 542
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 14:37 (UTC+04), Экономика 716
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 774
Назван максимальный срок службы iPhone 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 568
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 14:22 (UTC+04), Политика 1 487
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 731
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 14:18 (UTC+04), Политика 7 985
Иран заявил о готовности к затяжной войне 14:12 (UTC+04), В мире 763
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 14:06 (UTC+04), Общество 665
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 545
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 13:57 (UTC+04), Общество 542
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 764
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 13:46 (UTC+04), Экономика 771
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 13:35 (UTC+04), Экономика 1 018
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 13:22 (UTC+04), Общество 633
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 13:13 (UTC+04), Экономика 766
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 13:07 (UTC+04), Политика 936
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 13:00 (UTC+04), Спорт 1 404
Назван объем исламских финансов в мире 12:46 (UTC+04), Экономика 795
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 814
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 12:37 (UTC+04), Общество 837
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 12:35 (UTC+04), В мире 1 863
Гигантский астероид рухнул в Северное море 12:31 (UTC+04), Это интересно 633
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 7 878
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 1 434
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 12:21 (UTC+04), В мире 1 781
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 12:14 (UTC+04), Общество 4 167
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 12:13 (UTC+04), Политика 5 998
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 12:13 (UTC+04), Политика 1 765
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 648
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 12:07 (UTC+04), Экономика 784
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 12:05 (UTC+04), Общество 733
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 12:02 (UTC+04), Общество 1 147
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 742
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 12:00 (UTC+04), Экономика 788
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 11:54 (UTC+04), Автоновости 586
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 836
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 11:48 (UTC+04), Экономика 1 860
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 11:40 (UTC+04), Спорт 592
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 778
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 11:34 (UTC+04), Экономика 7 063
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 11:28 (UTC+04), Политика 867
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 11:22 (UTC+04), Экономика 751
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 11:17 (UTC+04), Экономика 7 014
Рекордный штраф для Meta 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 545
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 11:09 (UTC+04), В мире 862
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 11:04 (UTC+04), Экономика 1 878
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:00 (UTC+04), Политика 5 987
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 829
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 10:49 (UTC+04), Политика 2 146
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 10:46 (UTC+04), Экономика 852
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 10:40 (UTC+04), В мире 832
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 10:32 (UTC+04), Общество 647
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 10:27 (UTC+04), Экономика 1 265
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 10:22 (UTC+04), Туризм 1 728
Азербайджанская нефть подорожала 10:19 (UTC+04), Экономика 921
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 10:15 (UTC+04), В мире 855
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 10:09 (UTC+04), Экономика 849
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 10:05 (UTC+04), Общество 6 906
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 911
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 09:59 (UTC+04), Общество 630
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 09:50 (UTC+04), В мире 8 216
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 600
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 09:37 (UTC+04), Общество 1 865
Завершился второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 09:33 (UTC+04), Экономика 2 103
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 09:30 (UTC+04), Автоновости 563
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 09:24 (UTC+04), Общество 560
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 09:20 (UTC+04), В мире 2 180
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 09:16 (UTC+04), Политика 2 205
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 912
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 09:00 (UTC+04), В мире 938
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 08:37 (UTC+04), В мире 934
В Вашингтоне возник спор 08:25 (UTC+04), В мире 2 332
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), В мире 1 026
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 08:00 (UTC+04), Политика 7 449
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), В мире 1 000
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 07:19 (UTC+04), Автоновости 749
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 07:07 (UTC+04), Общество 3 570
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 133
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 1 118
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 1 258
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 1 071
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 720
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 1 333
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 1 017
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 454
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 837
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 403
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 357
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 748
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 3 146
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 442
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 598
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 628
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 5 339
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 356
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 528
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 826
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 474
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 7 779
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 831
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 448
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 3 146
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 861
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 570
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 833
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 309
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 828
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 555
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 795
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 507
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 578
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 479
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 803
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 540
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 4 676
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 780
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 4 835
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 707
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 480
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 9 620
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 731
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 874
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 428
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 648
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 206
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 798
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 4 312
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 772
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 623
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 726
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 3 692
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 377
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 844
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 381
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 780
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 893
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 1 429
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 412
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 4 446
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 3 626
Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО 21 октября 16:06 (UTC+04), Наука и технологии 648
Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО 21 октября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 463
В европейской стране массово перестали работать сайты 21 октября 15:54 (UTC+04), В мире 1 456
2 vəkilə töhmət verilib 21 октября 15:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 387
Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО 21 октября 15:47 (UTC+04), Политика 4 574
İş yerində bağça ideyası: Azərbaycanda reallaşa bilərmi? - VİDEO 21 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 1 354
Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 1 430
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 447
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 1 412
Еще новости