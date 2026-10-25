https://news.day.az/azerinews/1869333.html Uşaqlar üçün fərdi, yoxsa qrup dərsləri daha faydalıdır? Uşaqlar üçün dərs formasının seçimi onların yaşından, xarakterindən, öyrənmə sürətindən və təhsil məqsədlərindən asılıdır. Fərdi dərslər müəllimin diqqətini tamamilə bir şagirdə yönəltməyə, qrup məşğələləri isə ünsiyyət və əməkdaşlıq bacarıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verir.

Uşaqlar üçün fərdi, yoxsa qrup dərsləri daha faydalıdır?

Azərbaycanca, 25 октября 2026 04:20 (UTC +04:00) 101
Uşaqlar üçün fərdi, yoxsa qrup dərsləri daha faydalıdır?

Uşaqlar üçün dərs formasının seçimi onların yaşından, xarakterindən, öyrənmə sürətindən və təhsil məqsədlərindən asılıdır. Fərdi dərslər müəllimin diqqətini tamamilə bir şagirdə yönəltməyə, qrup məşğələləri isə ünsiyyət və əməkdaşlıq bacarıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verir.

Day.Az-ın məlumatına görə, fərdi dərslər müəyyən fənləri mənimsəməkdə çətinlik çəkən, imtahana hazırlaşan və ya xüsusi dəstəyə ehtiyacı olan uşaqlar üçün faydalı ola bilər. Müəllim proqramı şagirdin ehtiyaclarına uyğunlaşdırır, çətin mövzulara daha çox vaxt ayırır və səhvləri vaxtında aradan qaldırmağa kömək edir. Bununla belə, fərdi məşğələlər adətən daha baha başa gəlir və kollektiv ünsiyyət imkanları məhdud olur.

Qrup dərsləri uşaqlara bir-birindən öyrənmək, fikirlərini ifadə etmək, komanda şəklində işləmək və özünəinamı artırmaq imkanı yaradır. Xüsusilə xarici dil, robototexnika, rəsm və idman kimi sahələrdə qrup məşğələləri səmərəli ola bilər. Ən yaxşı nəticə üçün hər iki üsulu birləşdirmək də mümkündür: uşaq qrupda bilik və sosial bacarıqlarını inkişaf etdirə, fərdi dərslərdə isə çətinlik çəkdiyi mövzuları möhkəmləndirə bilər.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SAĞLAMLIQ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Дубае резко упали продажи элитного жилья 04:22 (UTC+04), В мире 219
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 03:10 (UTC+04), Общество 349
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 02:20 (UTC+04), Это интересно 483
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 01:40 (UTC+04), Общество 453
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 01:33 (UTC+04), Общество 1 979
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 2 742
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 00:59 (UTC+04), Спорт 437
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 00:35 (UTC+04), Спорт 2 418
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 2 396
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 544
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 463
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 564
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 467
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 498
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 218
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 549
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 632
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 658
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 624
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 789
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 522
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 757
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 664
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 9 023
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 669
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 612
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 678
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 662
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 700
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 596
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 3 922
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 738
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 4 788
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 785
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 911
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 720
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 678
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 710
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 651
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 616
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 726
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 603
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 792
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 939
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 935
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 760
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 601
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 8 317
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 749
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 838
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 24 октября 15:29 (UTC+04), В мире 889
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 24 октября 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 761
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 24 октября 15:12 (UTC+04), Спорт 654
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 24 октября 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 779
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 24 октября 14:59 (UTC+04), Общество 637
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 24 октября 14:44 (UTC+04), Культура 548
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 24 октября 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 746
В Китае нашли необычное существо без глаз 24 октября 14:29 (UTC+04), Это интересно 618
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 24 октября 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 721
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 24 октября 14:15 (UTC+04), В мире 735
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 24 октября 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 746
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 24 октября 14:00 (UTC+04), Политика 6 615
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 24 октября 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 726
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 24 октября 13:39 (UTC+04), Общество 1 049
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 13:30 (UTC+04), Общество 6 364
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 24 октября 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 735
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 24 октября 13:18 (UTC+04), Общество 1 610
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 24 октября 13:12 (UTC+04), Общество 643
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 24 октября 13:00 (UTC+04), Политика 5 944
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 24 октября 12:58 (UTC+04), Общество 771
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 24 октября 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 763
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 24 октября 12:48 (UTC+04), В мире 776
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 24 октября 12:35 (UTC+04), В мире 779
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 24 октября 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 713
Азербайджан превратил свое географическое положение в инструмент международного влияния - колумбийское издание 24 октября 12:22 (UTC+04), Политика 1 017
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 24 октября 12:10 (UTC+04), Политика 836
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 12:06 (UTC+04), Общество 594
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 24 октября 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 698
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 24 октября 11:45 (UTC+04), В мире 6 519
В Баку произошла массовая драка 24 октября 11:37 (UTC+04), Общество 793
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 24 октября 11:30 (UTC+04), В мире 965
Дорожная полиция обратилась к водителям 24 октября 11:16 (UTC+04), Общество 596
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 24 октября 11:05 (UTC+04), Спорт 1 461
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 24 октября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 768
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 24 октября 10:52 (UTC+04), Экономика 808
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 24 октября 10:40 (UTC+04), Политика 780
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 24 октября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 755
Азербайджанская нефть выросла в цене 24 октября 10:32 (UTC+04), Экономика 1 074
Предупреждение для водителей - 24 октября... 24 октября 10:26 (UTC+04), Общество 681
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 24 октября 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 593
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 24 октября 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 747
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 24 октября 10:09 (UTC+04), Общество 589
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 24 октября 10:00 (UTC+04), Политика 7 453
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 24 октября 09:43 (UTC+04), В мире 825
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 24 октября 09:36 (UTC+04), Спорт 7 428
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 24 октября 09:33 (UTC+04), Это интересно 655
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 24 октября 09:25 (UTC+04), В мире 7 199
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 24 октября 09:21 (UTC+04), Общество 970
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 24 октября 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 760
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 24 октября 09:14 (UTC+04), В мире 851
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 24 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 835
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 24 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 1 024
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 24 октября 08:38 (UTC+04), Общество 947
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 24 октября 08:21 (UTC+04), В мире 1 288
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 24 октября 08:00 (UTC+04), Политика 5 945
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 24 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 24 октября 06:26 (UTC+04), Спорт 1 403
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 24 октября 04:24 (UTC+04), Это интересно 685
В США планируют клонировать собак - Причина 24 октября 03:31 (UTC+04), В мире 1 002
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 24 октября 02:18 (UTC+04), Это интересно 805
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 24 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 911
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 24 октября 01:10 (UTC+04), Политика 1 231
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 24 октября 00:39 (UTC+04), В мире 1 049
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 24 октября 00:18 (UTC+04), Спорт 2 185
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 874
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 175
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 1 131
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 787
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 507
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 769
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 475
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 1 053
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 876
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 632
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 1 039
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 1 051
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 2 428
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 046
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 438
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 062
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 1 055
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 5 943
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 721
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 1 098
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 062
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 3 017
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 522
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 6 223
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 577
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 110
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 1 082
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 846
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 910
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 1 170
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 1 106
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 790
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 6 210
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 3 193
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 716
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 1 059
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 449
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 1 078
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 1 022
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 1 040
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 237
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 1 113
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 705
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 3 094
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 1 085
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 443
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 036
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 964
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 1 093
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 125
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 1 095
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 1 074
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 386
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 1 110
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 750
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 565
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 3 037
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 058
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 677
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 1 068
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 097
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 151
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 671
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 359
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 461
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 878
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 644
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 199
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 132
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 769
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 656
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 914
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 1 134
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 658
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 665
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 704
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 1 142
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 831
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 1 171
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 1 191
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 186
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 693
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 941
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 812
Еще новости