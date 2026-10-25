Uşaqlar üçün fərdi, yoxsa qrup dərsləri daha faydalıdır?
Uşaqlar üçün dərs formasının seçimi onların yaşından, xarakterindən, öyrənmə sürətindən və təhsil məqsədlərindən asılıdır. Fərdi dərslər müəllimin diqqətini tamamilə bir şagirdə yönəltməyə, qrup məşğələləri isə ünsiyyət və əməkdaşlıq bacarıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verir.
Day.Az-ın məlumatına görə, fərdi dərslər müəyyən fənləri mənimsəməkdə çətinlik çəkən, imtahana hazırlaşan və ya xüsusi dəstəyə ehtiyacı olan uşaqlar üçün faydalı ola bilər. Müəllim proqramı şagirdin ehtiyaclarına uyğunlaşdırır, çətin mövzulara daha çox vaxt ayırır və səhvləri vaxtında aradan qaldırmağa kömək edir. Bununla belə, fərdi məşğələlər adətən daha baha başa gəlir və kollektiv ünsiyyət imkanları məhdud olur.
Qrup dərsləri uşaqlara bir-birindən öyrənmək, fikirlərini ifadə etmək, komanda şəklində işləmək və özünəinamı artırmaq imkanı yaradır. Xüsusilə xarici dil, robototexnika, rəsm və idman kimi sahələrdə qrup məşğələləri səmərəli ola bilər. Ən yaxşı nəticə üçün hər iki üsulu birləşdirmək də mümkündür: uşaq qrupda bilik və sosial bacarıqlarını inkişaf etdirə, fərdi dərslərdə isə çətinlik çəkdiyi mövzuları möhkəmləndirə bilər.
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