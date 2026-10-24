Payızda bu qidaları süfrənizdən əskik etməyin
Payızda əhval-ruhiyyənin dəyişməsini düzgün qidalanma ilə müəyyən qədər dəstəkləmək mümkündür.
Milli.Az xəbər verir ki, qidalanma üzrə mütəxəssis Binnur Okan Bakır bildirib ki, insanın ruh halına yalnız qidalanma deyil, bir sıra digər amillər də təsir göstərir.
Mütəxəssisin sözlərinə görə, əlavə şəkər, həddindən artıq emal olunmuş qidalar, şirniyyatlar, qızardılmış yeməklər və emal edilmiş ət məhsulları orqanizmdə iltihablanmanı artıra və emosional vəziyyətə mənfi təsir göstərə bilər.
Binnur Okan Bakır gündəlik qidalanmada omeqa-3 yağ turşuları, B qrupu vitaminləri, zülal, lif və minerallarla zəngin məhsullara üstünlük verməyi tövsiyə edib. Bununla belə, heç bir qidanın təkbaşına depressiyanın qarşısını almaq və ya onu müalicə etmək gücündə olmadığını vurğulayıb.
Payızda ruh sağlamlığını dəstəkləyən 10 qida:
1. Balıq - Omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngindir, beyin fəaliyyətini və immun sistemini dəstəkləyir. Həftədə iki dəfə istehlak edilməsi tövsiyə olunur.
2. Yumurta - Keyfiyyətli zülal və B qrupu vitaminləri mənbəyidir. Səhər yeməyində istifadə edilə bilər.
3. Qatıq və kefir - Zülal və kalsiumla zəngindir, balanslı qidalanmaya töhfə verir.
4. Yulaf - Liflə zəngin olduğu üçün toxluq hissinin daha uzun müddət davam etməsinə kömək edir.
5. Tam taxıllı çörək - Ağ çörək əvəzinə tam taxıllı çörək seçmək sağlam qidalanma baxımından faydalıdır.
6. Paxlalılar - Noxud və lobya bitki mənşəli zülal, lif və B vitaminləri ilə zəngindir.
7. Yaşıl və narıncı tərəvəzlər - Müxtəlif vitaminlər və lif ehtiva edir, immun sistemini dəstəkləyir.
8. Narıncı və qırmızı meyvələr - Sitrus meyvələri və nar C vitamini, lif və digər faydalı maddələrlə zəngindir.
9. Çərəzlər - Qoz, badam və fındıq maqnezium, E vitamini və faydalı yağlarla zəngindir.
10. Su və digər faydalı içkilər - Su, ayran, süd və bitki çayları orqanizmin normal fəaliyyəti üçün vacibdir.
Mütəxəssis payızda əhval-ruhiyyəni qorumaq üçün təkcə qidalanmanın deyil, müntəzəm yuxunun, fiziki aktivliyin, gün işığından faydalanmağın və sosial əlaqələrin də əhəmiyyətli olduğunu bildirib.
O qeyd edib ki, uzun müddət davam edən ruh düşkünlüyü, marağın azalması, yuxu və iştah dəyişiklikləri, eləcə də gündəlik həyata mane olan yorğunluq müşahidə edilərsə, mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. D vitamini kimi əlavələr isə həkim məsləhəti olmadan qəbul edilməməlidir.
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