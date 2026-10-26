Fransa vətəndaş hüquqlarını məhdudlaşdırmağa davam edir
Fransa hakimiyyəti etiraz aksiyalarının vəziyyətindən asılı olaraq iri şəhərlərin ayrı-ayrı rayonlarında komendant saatı tətbiq etməyi davam etdirəcək. Bu, oktyabrın 24-də keçirilən nümayişlərdən əvvəl də həyata keçirilirdi.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə respublikanın daxili işlər naziri Loran Nunez BFMTV telekanalının efirində bildirib.
"Yaxın günlərdə vəziyyət ciddi şəkildə dəyişməyəcək. Komendant saatı, əlbəttə ki, tətbiq olunacaq", - deyə nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, hər bir regionda ictimai asayişin pozulması riskləri nəzərə alınmaqla vəziyyəti prefektlər qiymətləndirəcəklər.
Oktyabrın 24-də Fransanın hər yerində həmkarlar ittifaqları və tələbə hərəkatlarının iştirakı ilə kütləvi nümayişlər keçirilib. Oktyabrın 17-də baş verən iğtişaşlardan sonra respublikanın Daxili İşlər Nazirliyi ictimai asayişin qorunmasına cəlb olunan polis və jandarm əməkdaşlarının sayını 10 mindən 70 minə çatdıracağını vəd edib.
Bir çox şəhərdə hakimiyyət orqanları küçə aksiyalarını qadağan edib, həmçinin komendant saatı tətbiq olunub. Nazirliyin məlumatına görə, oktyabrın 24-də keçirilən aksiyalarda 410 min nəfər iştirak edib. CGT həmkarlar ittifaqının hesablamalarına görə isə iştirakçıların sayı 800 min nəfər olub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре