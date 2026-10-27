“Qızıl top”u ona verdilər
Almaniyanın "Bavariya" klubunun və İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn 2026-cı ilin "Qızıl top" mükafatına layiq görülüb.
Day.Az xəbər verir ki, France Football nəşrinin təsis etdiyi nüfuzlu mükafatın təqdimetmə mərasimi oktyabrın 26-da Londonda keçirilib. Keyn səsvermədə İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Lamin Yamalı və Fransanın "Real Madrid" klubunun hücumçusu Kilian Mbappeni qabaqlayıb.
Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Mbappe ikinci, Yamal isə üçüncü yeri tutub. İspaniyalı yarımmüdafiəçi Rodri dördüncü, argentinalı Lionel Messi beşinci olub.
Fransanın PSJ klubunda çıxış edən gürcü futbolçu Xviça Kvaratsxeliya altıncı pillədə qərarlaşıb. O, ötənilki "Qızıl top"un sahibi Usman Dembele, İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun hücumçusu Erlinq Holand və PSJ-nin futbolçusu Fabian Ruisi qabaqlayıb.
Keyn ötən mövsüm klub və milli komanda səviyyəsində yüksək məhsuldarlığı ilə seçilib. O, 2025/2026 mövsümündə bütün turnirlərdə ümumilikdə 73 qol vurub və "Bavariya"nın uğurlarında mühüm rol oynayıb.
"Qızıl top" 1956-cı ildən France Football tərəfindən təqdim olunur. Mükafat dünyanın ən yaxşı futbolçusunun müəyyənləşdirilməsi məqsədilə keçirilən səsvermənin nəticələrinə əsasən verilir.
2026-cı ilin "Qızıl top" mükafatının ilk onluğu:
Harri Keyn - "Bavariya" (İngiltərə)
Kilian Mbappe - "Real Madrid" (Fransa)
Lamin Yamal - "Barselona" (İspaniya)
Rodri - "Mançester Siti" / "Barselona" (İspaniya)
Lionel Messi - "İnter Mayami" (Argentina)
Xviça Kvaratsxeliya - PSJ (Gürcüstan)
Usman Dembele - PSJ (Fransa)
Erlinq Holand - "Mançester Siti" (Norveç)
Maykl Olise - "Bavariya" (Fransa)
Fabian Ruiz - PSJ (İspaniya)
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