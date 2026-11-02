SOCAR-ın qazma işləri 74% artıb
2026-cı ilin üçüncü rübündə SOCAR-ın qazma işlərinin həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 74,3% artıb.
Day.Az xəbər verir ki, SOCAR-ın məlumatına görə, hesabat dövründə şirkət tərəfindən 21 176 metr qazma işi həyata keçirilib. 2025-ci ilin üçüncü rübündə bu göstərici 12 146 metr olub. Beləliklə, qazma işlərinin həcmi illik müqayisədə 9 030 metr artıb.
Şirkətin müstəqil şəkildə və ya əsas payçı qismində istismar etdiyi yataqlarda neft hasilatı 1 milyon 717,1 min ton təşkil edib. Bu, ötən ilin müvafiq dövründəki 1 milyon 810,1 min tonla müqayisədə 5,1% azdır.
Həmin yataqlarda qaz hasilatı da azalıb. Belə ki, 2026-cı ilin üçüncü rübündə 1 milyard 696,5 milyon kubmetr qaz hasil edilib. 2025-ci ilin eyni dövründə bu həcm 1 milyard 944,7 milyon kubmetr olub. Nəticədə illik azalma 12,8% təşkil edib.
Ölkə üzrə ümumi qaz hasilatı 12 milyard 473,1 milyon kubmetr təşkil edib. Bu göstərici 2025-ci ilin üçüncü rübündəki 12 milyard 943 milyon kubmetrlə müqayisədə 3,6% aşağıdır.
Azərbaycanda xam neft hasilatı isə hesabat dövründə 6 milyon 590,5 min ton olub. Ötən ilin eyni dövründə 6 milyon 979,5 min ton neft hasil edilmişdi. Beləliklə, ölkə üzrə neft hasilatı 5,6% azalıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре