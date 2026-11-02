Azərbaycanda ən çox izlənən sosial media platformaları – SİYAHI
Azərbaycanda sosial şəbəkə platformalarının bazar payları üzrə 2026-cı ilin oktyabr ayına dair statistika açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, "Global Stats" Statistika Mərkəzinin məlumatına görə, hesabat ayında Azərbaycanda sosial media platformaları arasında ən yüksək bazar payı "YouTube"a məxsus olub. Platformanın istifadə payı əvvəlki ayla müqayisədə 18,93 faiz bəndi artaraq 40,49 faiz təşkil edib.
İkinci yerdə "Facebook" qərarlaşıb. Platformanın Azərbaycandakı bazar payı oktyabr ayında 10,31 faiz bəndi azalaraq 26,95 faizə düşüb.
"X" (keçmiş "Twitter") 10,12 faiz bazar payı ilə üçüncü sırada yer alıb. Platformanın göstəricisi əvvəlki ayla müqayisədə 0,9 faiz bəndi azalıb.
Dördüncü pillədə "Instagram" qərarlaşıb. Platformanın bazar payı 7,3 faiz təşkil edib. Bu göstərici aylıq müqayisədə 5,02 faiz bəndi aşağı düşüb.
"Pinterest" 6,38 faiz bazar payı ilə beşinci yerdə qərarlaşıb. Platformanın payı sentyabr ayında əvvəlki ayla müqayisədə 1,31 faiz bəndi azalıb.
Altıncı sırada "LinkedIn" yer alıb. Platformanın Azərbaycandakı bazar payı 5,66 faiz təşkil edib və aylıq müqayisədə 0,47 faiz bəndi artıb.
"Reddit" isə 2,58 faiz göstərici ilə yeddinci pillədə qərarlaşıb. Platformanın bazar payı əvvəlki ayla müqayisədə 2,18 faiz bəndi azalıb.
Beləliklə, oktyabr ayında Azərbaycanda sosial şəbəkələrin bazar payına görə ilk üçlük "YouTube", "Facebook" və "X"dan ibarət olub.
Dünyada "Facebook" liderdir
Qlobal göstəricilərə əsasən, 2026-cı ilin oktyabr ayında dünyada da ən yüksək bazar payına "Facebook" sahib olub.
Platformanın qlobal bazar payı əvvəlki ayla müqayisədə 0,35 faiz bəndi azalaraq 70,97 faiz təşkil edib.
"YouTube" 7,85 faiz göstərici ilə dünya üzrə ikinci sırada yer alıb. Platformanın qlobal bazar payı oktyabrda aylıq müqayisədə 0,6 faiz bəndi artıb.
Üçüncü yerdə "X" qərarlaşıb. Platformanın qlobal bazar payı 7,64 faiz təşkil edib ki, bu da əvvəlki ayla müqayisədə 0,22 faiz bəndi çoxdur.
"Instagram" 6,19 faiz bazar payı ilə dördüncü sırada yer alıb. Platformanın göstəricisi aylıq müqayisədə 1,2 faiz bəndi azalıb.
"Reddit" 3,35 faiz göstərici ilə beşinci yerdə qərarlaşıb. Onun qlobal bazar payı ay ərzində 0,93 faiz bəndi artıb.
"Pinterest" dünya üzrə sosial şəbəkələr arasında 3,22 faiz bazar payı ilə altıncı sırada yer alıb. Platformanın göstəricisi əvvəlki ayla müqayisədə 0,16 faiz bəndi azalıb.
"LinkedIn" isə 0,58 faiz bazar payı ilə yeddinci yerdə qərarlaşıb. Platformanın qlobal göstəricisi oktyabr ayında 0,03 faiz bəndi azalıb.
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