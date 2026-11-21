https://news.day.az/azerinews/1876176.html Ağdamda itlər məktəbli qıza hücum edib Ağdam rayonunda məktəbli qız sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalıb. Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Quzanlı qəsəbəsində baş verib. Belə ki, Ağdam rayon 150 saylı tam orta məktəbin şagirdi dərsdən sonra evə gedərkən bir neçə sahibsiz itin hücumuna məruz qalıb.
Ağdamda itlər məktəbli qıza hücum edib
Ağdam rayonunda məktəbli qız sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalıb.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Quzanlı qəsəbəsində baş verib.
Belə ki, Ağdam rayon 150 saylı tam orta məktəbin şagirdi dərsdən sonra evə gedərkən bir neçə sahibsiz itin hücumuna məruz qalıb. Hadisəni görən yaxınlıqdakı sakinlər dərhal müdaxilə edərək qızı itlərin hücumundan xilas ediblər.
Hücum nəticəsində məktəblinin ayaq nahiyəsindən xəsarət aldığı bildirilir.
Qeyd edək ki, hadisə ərazidəki təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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