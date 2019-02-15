В Санкт-Петербурге пройдет показ балета азербайджанского композитора

В Мариинском-2 (новое, второе здание Государственного академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге) 23 марта пройдет показ балета в трех действиях азербайджанского композитора, народного артиста СССР Арифа Меликова "Легенда о любви", сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Показ балета состоится в рамках XVIII Международного фестиваля балета "Мариинский", который пройдет 21-31 марта.

Либретто балета поэт и драматург Назым Хикмет создал на основе собственной драмы "Ферхад и Ширин", которая в свою очередь основывалась на поэме Низами Гянджеви "Хосров и Ширин".

В 1958 году композитор Ариф Меликов приступил к работе над балетом, которая продолжалась два года. Премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на сцене Театра оперы и балета (Мариинский театр).