Стало известно о состоянии здоровья Саяда Ализаде

В состоянии заразившегося коронавирусом певца Саяда Ализаде не наблюдается позитивных изменений.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщил родственник певца Разим Гасымов. Он сказал, что С.Ализаде подключен к аппарату искусственного дыхания, находится в тяжелом состоянии: "На данный момент в состоянии Саяд бея нет никаких позитивных изменений, оно остается тяжелым. Врачи делают всё возможное".

Отметим, заразившийся коронавирусом С.Ализаде несколько дней назад был помещен в Центральный таможенный госпиталь, подключен к аппарату ЭКМО.