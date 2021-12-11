В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде

Интервью, которого не было... Таков цикл материалов писательницы, члена Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана Нармины Мамедзаде, посвященных памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Она начала писать этот цикл сразу после Победы в Отечественной войне, когда одни ликовали, а другие с болью в душе вспоминали своих не вернувшихся с фронта родных и любимых...

Это повествование о совсем еще молодых парнях, у которых были мечты и стремления и которые так и не создали свои семьи, о тех, кого больше не увидят, не обнимут и не поцелуют братья, сестры, матери, отцы, жены и дети... 56 историй о героях, которые невозможно читать без слез и боли в душе...

Эти материалы и рассказ "Голос войны" вошли в одноименную книгу Нармины Мамедзаде, которая издана на трех языках - азербайджанском, русском и английском, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Презентация книги прошла в Бакинском книжном центре.

Вечер начался с минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни во имя освобождения оккупированных территорий Азербайджана от армянских агрессоров. На презентации присутствовали родственники шехидов - героев книги, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный артист Фаик Агаев, представители общественности.

Директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева отметила, что реализовано множество проектов, посвященных 44-дневной Отечественной войне и славной Победе в ней Азербайджана. Но, пожалуй, самым необычным среди них можно назвать проект Нармины Мамедзаде: автор ведет беседы с душами шехидов, словно эти герои находятся перед ней и отвечают на ее вопросы. При этом очерки основаны на реальных событиях.

Главная особенность каждого материала - это последний и самый важный вопрос: "Что бы ты хотел сказать напоследок?". Ответить на него непросто, ведь не всем героям удалось позвонить домой перед гибелью.

Директор Международного центра мугама, народный артист, пианист Мурад Гусейнов проникновенно исполнил на презентации авторское произведение İthaf, посвященное памяти наших героев-шехидов, павших в 44-дневной Отечественной войне. Молодой певец Джавид Мамедов исполнил авторскую композицию Qarabağdan Salam (Məktub). Своими мыслями также поделились поэтесса Шахрун Сулейманлы и писательница Наиля Балакишиева.

Это был очень тяжелый вечер - лица матерей, отцов, братьев и сестер, жен и любимых, у всех слезы на глазах, но души и сердца переполнены гордостью за тех, кого воспитали, кто отдал жизнь ради освобождения Родины, кого всегда будут помнить в народе... Это наши воины-освободители, шехиды, своей священной кровью даровавшие нам эти дни, люди настоящей чести и достоинства!

"Это был сложный проект, эмоционально тяжелый, бередящий душу... Будет написано еще очень много историй и книг, но эта дорога тем, что их голоса будут звучать в сердцах родных и близких каждый раз, когда они будут ее перечитывать. К большому сожалению, ни одна война не проходит без потерь, и, конечно, было очень больно терять наших братьев, отважно сражавшихся за каждую пядь родной земли и проявивших невиданный героизм и волю к победе. Но шехиды не умирают, и где-то в небе над Карабахом их души парят с улыбкой, провожая нас взглядом. Мир должен знать своих героев, поэтому книга также представлена на русском и английском языках. Всегда будем чтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины", - отметила Нармина Мамедзаде.

А самой Нармине - честь и хвала, она со слезами на глазах и болью в душе создавала эти рассказы. Отныне семьи шехидов нарекли ее своей дочерью и сестрой. Ни с одним из героев Нармина не была знакома лично, но душевно рассказала о том, каким был погибший герой, о его детстве, любимых людях, друзьях, семье, увлечениях, мечтах и стремлениях. Информацию она черпала у родных и близких героев.

"Все истории оставили в моей душе тяжелый след. Каждый из моих героев стал для меня родным. Как будто мы с ними всю жизнь были знакомы и всегда были вместе. Я стараюсь отразить то, о чем не будет сказано ни в какой статье или общей биографии. Это то, что осталось за кадром, то, что осталось внутри. Иногда я говорю за своих героев. Но у меня такое ощущение, что это не я говорю за них, а они сами говорят через меня. Очень хочу, чтобы имена наших шехидов не сходили с уст людей, а их истории навсегда остались в сердцах народа. Я с детства мечтала о брате, а теперь у меня их так много... Просто они невидимые, но я знаю, что они меня оберегают", - отметила Нармина.

Как сказала супруга капитана Камиля Ширинова Захра, "за тебя перед Всевышним будут просить шехиды".

В этот вечер семьи шехидов делились воспоминаниями и рассказывали о боевом пути своих сыновей, благодарили Нармину за этот неимоверный труд. Некоторые говорили, что она духовно вернула в их семьи любимых сыновей. Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Нармина отдельно отметила тех, кто помогал в создании этой книги, переводил ее на русский и английский языки - Камиллу Рзаеву, Гюльтекин Агаеву, Наилю Балакишиеву, Шахрун Сулейманову, Айдан Хандан, Гюльнару Аббасову, Айнур Пашу, Гюльнару Холл, а также Надира Фараджуллаева, создавшего портрет каждого шехида по фотографиям, и Вугара Иманова - за публикацию материалов на страницах АМИ Trend.

На основе рассказов из книги "Голос войны" вместе с Сабиной Зулаловой также написан сценарий фильма. Планируются его съемки.

В заключение гостям были подарены экземпляры книги "Голос войны".