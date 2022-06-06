Азербайджанский режиссер поставит спектакль "Гайнана" в Узбекистане

Режиссер-постановщик Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров по приглашению Евразийской театральной ассоциации отправится в Узбекистан, где приступит к работе над постановкой спектакля "Гайнана" ("Свекровь"), сообщили Day.Az в театре.

Спектакль будет поставлен на сцене Каттакурганского городского драматического театра. Пьеса уже переведена на узбекский язык, и в середине текущего месяца в театре начнутся репетиции.

"Мы очень рады выбору Евразийской театральной ассоциации, объединяющей представителей культуры и искусства разных стран. Спектакль "Гайнана" - это классическая постановка, и ставя ее вновь на сцене, необходимо сохранить всю ее уникальность. Это касается постановки спектакля как в театрах нашей страны, так и за ее пределами...", - сказал Аскеров.

Отметим, что недавно представители Евразийской театральной ассоциации - театральный деятель Айбек Копадзе и директор Каттакурганского городского драматического театра Батыр Тугалов посетили нашу страну и ознакомились с режиссерской работой Аскера Аскерова.