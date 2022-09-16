В Музее ковра откроется новая выставка

17 сентября в Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка "Очарование одежды: выставка Этнографического музея Белграда".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, на выставке, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией, будут представлены 64 экспоната из коллекции Этнографического музея Белграда, передает Day.Az.

Предметы, содержащие культурное наследие сербского народа и его образ жизни в минувшую эпоху, представляют собой женскую и мужскую одежду XIX-XX веков, использовавшуюся на Балканском полуострове и Среднедунайской низменности. Богатое художественное оформление экспонатов, в основном - курток и жилетов, красочные узоры с растительными мотивами символизируют развитие земледелия в Среднем Подунавье, а также богатство и плодородие этой земли. Это образцы городской и сельской повседневной, а также праздничной одежды, выполненной с высоким вкусом благодаря гармонии элементов узора, цвета, фасона и формы.

Выставка, организованная Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством культуры и информации Республики Сербия, Азербайджанским национальным музеем ковра и Этнографическим музеем Белграда при поддержке посольства Сербии в нашей стране, продлится до 16 октября.

В рамках выставки будут организованы мастер-классы для взрослых и детей по орнаментам сербских традиционных вышивок - раскраска схем для вышивки, вышивка гайтаном (шнуром) по фетру вприкреп и вышивка крестом.

Отметим, что в рамках сотрудничества, которое началось между Азербайджанским национальным музеем ковра и Этнографическим музеем Белграда в 2016 году, уже реализовано несколько проектов, проведены выставки.