Скончался народный писатель Мовлуд Сулейманлы

Скончался народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Мовлуд Сулейманлы, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мовлуд Сулейманлы скончался на 81-м году жизни.

Отметим, что Мовлуд Сулейманлы 15 февраля перенес инсульт и в тот же день был помещен в реанимационное отделение Клинического медицинского центра.

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