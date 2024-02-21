https://news.day.az/culture/1639280.html Скончался народный писатель Мовлуд Сулейманлы
Скончался народный писатель Мовлуд Сулейманлы
Скончался народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Мовлуд Сулейманлы, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Мовлуд Сулейманлы скончался на 81-м году жизни.
Отметим, что Мовлуд Сулейманлы 15 февраля перенес инсульт и в тот же день был помещен в реанимационное отделение Клинического медицинского центра.
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