Глава AzerGold Закир Ибрагимов: Эксплуатация крупного золоторудного месторождения принесет экономике Азербайджана около 300 млн манатов

В результате продажи дополнительно 129 тысяч унций золота и 202 тысяч унций серебра, которые будут добыты в период эксплуатации наземного рудного слоя на месторождении Човдар, который завершится в 2021 году, планируется поступление в экономику страны доходов в размере около 300 миллионов манатов.

Об этом сказал председатель правления государственной компании AzerGold Закир Ибрагимов на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Документ по технико-экономическому обоснованию по эксплуатации наземного рудного слоя на месторождении Човдар, добычу которого предусмотрено начать в 2021 году, подготавливается международной консалтинговой компанией. Согласно предварительным расчетам, в рамках шестилетней эксплуатации проекта планируется получить доход в размере более 400 миллионов манатов. Дополнительно по увеличению запасов месторождения ведется работа по активной разведке и исследованию на ближних и дальних территориях участка", - сказал Ибрагимов.

Он добавил, что ЗАО, наряду с продажей ценностей на международных рынках, также прилагает усилия для продажи азербайджанского золота и серебра в местных рынках и сокращения зависимости от экспорта.

"С этого года SOFAZ будет покупать добываемое AzerGold золото и золотой резервный фонд страны будет формироваться за счет азербайджанского золота.

ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.

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