ВВП Азербайджана вырос
В январе-июне 2018 года в Азербайджане произведено ВВП на 37 009,1 млн манатов, что на 1,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, передает Day.Az.
Производство добавленной стоимости в ненефтяном секторе увеличилось на 2%, нефтяном - на 0,1%.
Доля промышленности в структуре ВВП составила 47,3%, торговле, ремонте транспортных средств - 9,6%, строительстве - 6,6%, транспорта и складского хозяйства - 6,3%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 5,0%, размещения туристов и общественного питания - 2,5%, информации и связи - 1,5%, и прочих отраслей - 13,2%. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8% ВВП.
Производство ВВП на душу населения составило 3 777,6 манатов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Баку сильно подешевели автомобили - ЦЕНЫ
В Азербайджан вложили более $6 млрд. - ПОДРОБНОСТИ
Официальный курс маната на 16 июля
Консорциум TAP о ходе строительства трубопровода в Греции и Албании
ВВП Азербайджана вырос
-
13 Июл. 14:05 21 020
-
13 Июл. 19:23 11 480
-
13 Июл. 23:03 9 486
-
13 Июл. 23:12 5 973
-
08:18 5 963