ВВП Азербайджана вырос

В январе-июне 2018 года в Азербайджане произведено ВВП на 37 009,1 млн манатов, что на 1,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, передает Day.Az.

Производство добавленной стоимости в ненефтяном секторе увеличилось на 2%, нефтяном - на 0,1%.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 47,3%, торговле, ремонте транспортных средств - 9,6%, строительстве - 6,6%, транспорта и складского хозяйства - 6,3%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 5,0%, размещения туристов и общественного питания - 2,5%, информации и связи - 1,5%, и прочих отраслей - 13,2%. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8% ВВП.

Производство ВВП на душу населения составило 3 777,6 манатов.

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