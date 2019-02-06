Министр энергетики Болгарии посетит Азербайджан

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в этом месяце посетит Азербайджан. Об этом, как передает Day.Az, сказал в среду Trend дипломатический источник.

Петкова примет участие в пятом заседании Консультативного совета "Южного газового коридора", которое состоится 20 февраля в Баку, сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что Петкова совершит визит в Азербайджан в сопровождении большой делегации.

Напомним, что первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.

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