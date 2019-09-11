Компания SOCAR AQŞ, буровое подразделение госнефтекомпании SOCAR, успешно завершила строительство скважины № 346 с фактической глубиной 3485 метров на месторождении "Гюнешли". Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Заказчиком выступило ПО "Азнефть", занимающееся разработкой месторождений нефти и газа на суше и на море.

В настоящее время компания проводит буровые работы на пяти платформах на четырех нефтегазовых месторождениях - "Гюнешли", "Западный Абшерон", "Умид" и "Булла".

SOCAR AQS было создано в 2007 году SOCAR и Absheron Drilling в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин.

Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года.

Акционерами предприятия являются SOCAR, Nobel Oil Services и ООО Absheron Drilling.

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