Азербайджан обеспечит бесперебойную доставку грузов контейнерами

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ADY Container в рамках борьбы с коронавирусной пандемией приступила к использованию фидерного судна "Балкан" для обеспечения бесконтактных перевозок, сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

По данным источника, начало работы фидерного судна между портами Баку и Туркменбаши осуществляется в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном.

По словам директора компании ADY Container Натига Джафарова, для обеспечения бесперебойной перевозки грузов с помощью судна "Балка" вместимостью 120 TEU из Турции по территории Азербайджана будут перевозиться контейнерные грузы в страны Средней Азии.

"Фидерное судно "Балкан", предназначенное для осуществления грузоперевозок через Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан, будет функционировать раз в неделю. Если объемы перевозимых грузов будут расти, судно планируется использовать дважды в неделю. Поддержку процессу, помимо ADY Container, оказывают ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и логистический центр Турции", - отметил Натиг Джафаров.

Также он добавил, что на следующем этапе контейнеры из портов Дериндже и Мерсин будут доставляться в Бакинский порт и погружаться на суда для перевозки грузов в Среднюю Азию.

"На сегодняшний день использование фидерного судна несет целью снижение негативного влияния пандемии на грузоперевозки, в дальнейшем же оно может принять регулярный характер", - сказал директор компании ADY Container Натиг Джафаров.