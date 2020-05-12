В Азербайджане ликвидированы еще два банка

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с 12 мая 2020 года аннулировало лицензии ОАО "AGBank" и ОАО "NBCBank".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В информации отмечается, что согласно решению Правления ЦБА от 27 апреля 2020 года, согласно статьям 57.1 и 57.3 Закона АР "О банках", в ОАО "Atabank", ОАО "AGBank", ОАО "NBCBank" и ОАО "Amrahbank" были назначены временные администраторы, все полномочия по управлению этими банками, в том числе полномочия Общего собрания акционеров банка, перешли к временному администратору. Затем, согласно решению Правления ЦБА от 28 апреля 2020 года, были аннулированы лицензии двух банков - "Atabank" и "Amrahbank".