Кредитование промышленности в Азербайджане значительно увеличилось

По состоянию на первое мая 2020 года наибольшая доля кредитов в Азербайджане пришлась на сферу домашнего хозяйства, составив 44,5 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка.

Объем кредитов в секторе домохозяйства увеличился на 16 процентов (916,8 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 6,575 миллиарда манатов.

Объем кредитов в сфере торговли и услуг на конец мая 2020 года увеличился на 5,5 процента (126,6 миллиона манатов) по сравнению с концом мая 2019 года, составив 2,413 миллиарда манатов, удельный вес от общего объема кредитных вложений в данный сектор составил 16,3 процента.

Объем кредитов в сфере транспорта и связи составил 961 миллион манатов, что эквивалентно 6,5 процента от общего объема кредитов в реальном секторе. За год этот показатель сократился на 26,1 процента или на 339,3 миллиона манатов.

В сфере промышленности и производства отмечен рост кредитования в полтора раза.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики:

Сфера экономики:

Объем кредитов, май 2020 года

Объем кредитов, май 2019 года

Доля (%), май 2020 года

Доля (%), май 2019 года

Торговля и услуги

2 413,6

2 274,2

16,3

17,3

Энергетика, химия и природные ресурсы

623,5

444,4

4,2

3,4

Сельское хозяйство и переработка

582,9

497,4

3,9

3,8

Строительство и имущество

426,5

365,8

2,9

2,8

Промышленность и сектор производства

1 159,3

772,9

7,9

5,9

Транспорт и связь

961,9

1 301,2

6,5

9,9

Домохозяйство

6 575,3

5 658,5

44,5

42,9