Кредитование промышленности в Азербайджане значительно увеличилось

По состоянию на первое мая 2020 года наибольшая доля кредитов в Азербайджане пришлась на сферу домашнего хозяйства, составив 44,5 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка.

Объем кредитов в секторе домохозяйства увеличился на 16 процентов (916,8 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 6,575 миллиарда манатов.

Объем кредитов в сфере торговли и услуг на конец мая 2020 года увеличился на 5,5 процента (126,6 миллиона манатов) по сравнению с концом мая 2019 года, составив 2,413 миллиарда манатов, удельный вес от общего объема кредитных вложений в данный сектор составил 16,3 процента.



Объем кредитов в сфере транспорта и связи составил 961 миллион манатов, что эквивалентно 6,5 процента от общего объема кредитов в реальном секторе. За год этот показатель сократился на 26,1 процента или на 339,3 миллиона манатов.

В сфере промышленности и производства отмечен рост кредитования в полтора раза.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики: