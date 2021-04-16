Состоялось первое заседание Наблюдательного совета AZAL

Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), сообщили Day.Az в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В заседании под председательством министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева приняли участие члены Наблюдательного совета, президент ЗАО Джахангир Аскеров и другие члены правления ЗАО.

Как отметил в ходе заседания Рашад Набиев, крупный региональный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ - AZAL, играет особую роль в развитии экономики страны.

Министр подчеркнул, что под руководством главы государства экономика Азербайджана вступила в новый этап реформ: "На этом этапе одной из основных задач, стоящих перед нами, является повышение финансовой и экономической устойчивости крупных государственных компаний, дальнейшее усиление контроля их доходов и расходов и улучшение управления государственными юридическими лицами", - добавил Рашад Набиев.

По его словам, основной задачей Наблюдательного совета является принятие мер по совершенствованию и дальнейшему развитию деятельности авиационной отрасли страны.

"Мы будем работать над совершенствованием управления в соответствии с современными стандартами корпоративного управления", - подчеркнул министр.

В свою очередь президент AZAL выступил с речью по актуальным вопросам деятельности ЗАО.

Как отмечается в сообщении министерства, на заседании были обсуждены шаги, предусмотренные к принятию в целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из указов и распоряжений Президента Азербайджана.