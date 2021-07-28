Азербайджанская нефть дорожает

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ)", на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 июля составила 74,38 доллара за баррель, что на 0,22 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 73,73 доллара за баррель, что на 0,23 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Супса, а также по железной дороге - в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку - Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 70,64 доллара за баррель, что на 0,17 доллара превышает предыдущий показатель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 июля составила 74,79 доллара, что на 0,13 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 28 июля составляет 1,7 AZN/USD.