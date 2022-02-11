Азербайджан и Турция планируют значительно увеличить товарооборот

Объем товарооборота между Турцией и Азербайджаном планируется довести до 15 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

По его словам, 5 тысяч турецких предпринимателей имеют компании, зарегистрированные в Азербайджане.

"Они способствуют развитию сферы торговли в Азербайджане. Турция является в мире одной из ведущих стран в сферах услуг, туризма, здравоохранения, питания. Для нас важна деятельность турецких предпринимателей в этих сферах", - сказал Багчы.

Он подчеркнул, что связи между Турцией и Азербайджаном неуклонно развиваются.

"В настоящее время наш товарооборот превышает 4 миллиарда долларов, и цель - довести эту цифру до 15 миллиардов", - сказал посол.