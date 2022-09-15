В Азербайджане снизится среднегодовая инфляция

В следующем году ожидается снижение среднегодовой инфляции до 6,9%.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации, касающейся предварительных показателей государственного и сводного бюджетов 2023 года.

Прогнозируется, что в 2026 году удельный вес ненефтяного сектора в ВВП составит 78%, а удельный вес нефтяного сектора - 22%.

По базовому сценарию, среднегодовая инфляция составит в 2022 году 12,5%, в 2023 году 6,9%, а в 2026 году снизится до 3,6%.