Рашад Набиев посетил семью шехида в Имишли

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках очередного визита в связи с приемом граждан навестил в Имишлинском районе семью шехида в их недавно построенных квартирах.

Министр встретился с членами семьи шехида Керимова Рамина Али оглу и выслушал их воспоминания о шехиде.

Рашад Набиев поинтересовался заботами семьи шехида.