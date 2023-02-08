https://news.day.az/economy/1536295.html Рашад Набиев посетил семью шехида в Имишли
Рашад Набиев посетил семью шехида в Имишли
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках очередного визита в связи с приемом граждан навестил в Имишлинском районе семью шехида в их недавно построенных квартирах.
Министр встретился с членами семьи шехида Керимова Рамина Али оглу и выслушал их воспоминания о шехиде.
Рашад Набиев поинтересовался заботами семьи шехида.
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