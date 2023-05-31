bp завершает бурение оценочной скважины на «Азери-Чираг-Гюнешли»

bp почти завершила бурение оценочной скважины для проекта "глубокого газа" на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в кулуарах Бакинской энергетической недели.

"Что касается "глубокого газа", как вы знаете, в январе мы начали бурение оценочной скважины. Можно сказать, что бурение завершено. Идет интерпретация полученных данных. В ближайшее время я надеюсь, что будет предоставлена информация", - сказал Асланбейли.