https://news.day.az/economy/1569186.html bp завершает бурение оценочной скважины на «Азери-Чираг-Гюнешли»
bp завершает бурение оценочной скважины на «Азери-Чираг-Гюнешли»
bp почти завершила бурение оценочной скважины для проекта "глубокого газа" на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в кулуарах Бакинской энергетической недели.
"Что касается "глубокого газа", как вы знаете, в январе мы начали бурение оценочной скважины. Можно сказать, что бурение завершено. Идет интерпретация полученных данных. В ближайшее время я надеюсь, что будет предоставлена информация", - сказал Асланбейли.
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