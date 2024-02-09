Стоимость биткоина резко подскочила

Цена криптовалюты Биткойн торгуется выше 45 000 долларов США в результате продолжающегося интереса к спотовым биржевым фондам Биткойн (ETF) на мировых рынках.

Об этом сообщила аналитическая компания Coinmarketcap, передает Day.Az.

Согласно информации, стоимость мирового рынка криптовалют, включая биткоин, за 24 часа выросла на 4,6 процента и превысила 1 триллион 703 миллиарда долларов.

Цена Биткойна, крупнейшей криптовалюты, выросла более чем на 5 процентов за последние 24 часа, поскольку инвестиции в спотовые биткойн-ETF продолжают расти в течение девяти дней.

Рост Биткойна также поддерживается ожиданиями того, что крупные центральные банки начнут снижать процентные ставки в этом году и перейдут к более благоприятной денежно-кредитной политике.

Биткойн вырос более чем на 70 процентов с октября 2023 года, но все еще далек от рекордного максимума ноября 2021 года в 68 990 долларов. За последний год цена Биткойна выросла примерно на 157 процентов.

Аналитики отмечают, что темпы роста цены криптовалюты могут продолжиться таким образом, что приведет к сокращению предложения новых биткойнов и процессу халвинга, который произойдет в апреле.

Ethereum, находящийся на втором месте по рыночной стоимости, за последние 24 часа прибавил в стоимости 2,7 процента и достиг 2 тысяч 441 доллара. Эфириум также побил рекорд в 2021 году, преодолев отметку в 4000 долларов.

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