Мохаммед Усроф призвал молодежь к активному участию в решении климатических проблем

Нужно обеспечить участие молодежи в решении проблем, связанных с изменением климата.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель палестинской молодежной группы по переговорам по климату Мохаммед Усроф в ходе Молодежного форума лидеров COP29 Молодежной академии переговорщиков.

"Я думаю, что моя роль как представителя молодежи, лидера или члена молодежного электората в целом заключается в осознании того, что будучи тут у меня появляется большой доступ. Моя единственная роль здесь заключается в том, чтобы распространять этот доступ и обеспечивать равное представительство и равный доступ для себя и других", - сказал он.

Он отметил, что обществу нужно сделать так, чтобы как можно больше молодых людей могли участвовать в этом процессе, а также обратить внимание на возможности, которых можно добиться.

"Что касается ложных решений по изменению климата, то я хотел сказать, что, на мой взгляд, мы не можем рассматривать изменение климата, когда мы даже не можем отследить, каковы выбросы газа в это время. Нужно выделить эти вопросы в пространстве ООН, и посмотреть, как мы можем попытаться институционализировать их немного больше", - добавил он.

Отметим, что в Баку сегодня стартовала 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия проходит на Бакинском Олимпийском стадионе.

С 12 по 13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям, и это значимое событие будет проходить до 22 ноября.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.