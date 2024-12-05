Названы продукты, которые нельзя есть на ночь

На ночь не следует есть овощи: газообразующие (бобовые), так как они вызывают вздутие и боли в желудке, а также овощи, богатые крахмалом (картофель, батат, кукуруза), так как они повышают уровень глюкозы и способствуют набору веса. Об этом "Газете.Ru" рассказал Дмитрий Федулов, врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Парацельс", передает Day.Az.

Также нельзя есть виноград, бананы, сладкие груши, так как они содержат большое количество сахара. Помимо прочего, цельное молоко плохо переваривается организмом, вызывая вздутие, боли и рези. Лучше заменить его кисломолочными напитками: кефиром, ряженкой или йогуртом жирностью до 2.5%.

"Эти продукты допускаются в ограниченном количестве в первой половине дня, физическая активность позволит избежать нежелательных эффектов. Вечером, при проснувшемся аппетите, можно в ограниченном количестве съесть белковую пищу, овощи, фрукты, кроме вышеуказанных", - отметил он.

Врач рекомендовал проводить последний прием пищи за 2-3 часа до сна, чтобы пищеварительная система отдохнула, как и весь организм. Для этого нужно распределить так, чтобы основная калорийность приходилась на утро и день.

"Если в цифрах, то: 30% на утро, 40-50% на обед и минимальный остаток на перекусы и ужин. Если все же на ночь что-то захотелось, выбираем овощи, фрукты, цельные злаки и/или качественный легко усваиваемый белок, нежирные сорта мяса - курицу, рыбу, творог, морепродукты, яйца", - сказал врач.

Не стоит также есть на ночь сырные изделия, острое, соленое, сладкое. Это калорийно, тяжело для пищеварения, в случае с солью и сахаром - они задерживают жидкость, в этом случае на следующий день будут неприятные последствия от вечернего пиршества - отеки, усталость, тяжесть.

"Если проснулся аппетит поздней ночью, съешьте овощи (свежие или тушеные), овощной салат, запеченную куриную грудку, индейку или пару яиц. Это связано с отсутствием клетчатки в организме среднестатистического человека, в сутки должны потреблять около 30 граммов, а получаем 5-8. Также с качественным белком, если проанализировать ситуацию, то недополучаем нужное количество (расчет 1 грамм на 1 кг человека). Так можно утолить голод на ночь и при этом принести пользу организму недостающими ингредиентами. И помните, что этот прием пищи должен быть небольшим, в районе 100 граммов", - резюмировал врач.