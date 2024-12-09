Это способ поможет улучшить здоровье сердца за счет диеты

Американские ученые из Гарвардского университета выяснили, как изменения в рационе влияют на шансы развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда использовала данные о питании, образе жизни и здоровье сердца почти 203 тыс. мужчин и женщин, собранные за 30 лет.

Специалисты подсчитали общее потребление белка каждым участником за сутки, а также доли белка из животных и растительных продуктов.

В течение периода исследования было зарегистрировано 16,1 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая более 10 тыс. случаев ишемической болезни сердца и более 6 тыс. инсультов.

Как показал анализ, примерно равное соотношение растительных и животных белков в рационе улучшает здоровье сердца.

Участники, питавшиеся растительными и животными белками в соотношении 1 к 1,3 соответственно, на 19% реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 27% - от ишемической болезни сердца по сравнению с людьми, потреблявшими растительный и животный белок в пропорции 1 к 4,2.

Также оказалось, что замена красного и переработанного мяса в рационе на орехи дополнительно снизила риск инсульта, нормализовала артериальное давление и уменьшила уровень воспалительных биомаркеров.