Диета «Шесть лепестков»: в чем ее суть, насколько она эффективна и безопасна

Диета "Шесть лепестков" - это система питания, которую разработала шведский диетолог Анна Юханссон. Она предназначена для тех, кто хочет сбросить лишний вес и улучшить общее состояние здоровья. "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Ольги Рединой о плюсах и минусах, а также об эффективности и о безопасности "Шести лепестков", передает Day.Az.

В чем суть диеты "Шесть лепестков"

Согласно правилам диеты "Шесть лепестков", каждый день недели посвящен определенной группе продуктов, рассказала специалист. Диета основана на принципах раздельного питания и чередования белковых и углеводных дней. Такой подход:

позволяет снизить калорийность рациона;

обеспечивает использование разнообразных источников белков, жиров, углеводов;

помогает избежать дефицита витаминов и минералов, который часто развивается при других диетических системах питания.

Принципы питания диеты "Шесть лепестков"

По словам диетолога, каждому из шести "лепестков" соответствуют определенные правила и рекомендации касательно питания. То есть каждый день нужно употреблять только один вид продукта.

Примерное меню:

первый день диеты должен быть рыбным. Разрешено есть любую рыбу в неограниченном количестве - в вареном или тушеном виде, а также приготовленную на пару. Также в этот день можно есть морепродукты;

второй день - овощной. Разрешено съесть до полутора килограммов любых овощей, кроме картофеля. Их можно употреблять в пищу в сыром, вареном или тушеном виде, а вот жарить нельзя;

третий день - куриный. Можно есть курицу, но важно, чтобы она была нежирная и без кожи. Также разрешен куриный бульон;

в течение четвертого дня можно есть крупы и злаки (каши на воде, отруби, семена, цельнозерновой хлеб);

пятый день - творожный. Можно есть творог, йогурт без добавок. Можно пить молоко, кефир, ряженку. Важно, чтобы молочные продукты имели низкую жирность;

шестой день - фруктовый. Разрешены любые фрукты и ягоды, кроме винограда и бананов.

Запрещенные продукты

Специалист предупредила, что во время диеты "Шесть лепестков" нельзя употреблять:

фастфуд;

алкоголь;

белый хлеб;

сахар;

кондитерские изделия и выпечку;

сладкие газированные лимонады;

полуфабрикаты;

соусы;

красное мясо;

колбасу, сосиски.

В чем опасность диеты "Шесть лепестков"

По мнению собеседницы "ВМ", диета "Шесть лепестков" может негативно повлиять на здоровье.

- Из-за строгого ограничения калорийности и раздельного питания некоторые люди могут испытывать дефицит необходимых витаминов и минералов, - предостерегла Редина.

Кому противопоказана диета "Шесть лепестков"

Также важно учитывать, что такая система питания может не подходить:

людям с хроническими заболеваниями;

людям с пищевой аллергией;

беременным и кормящим женщинам.

Можно ли похудеть с помощью диеты "Шесть лепестков"

Диетолог считает, что диета "Шесть лепестков" может быть эффективна для похудения при условии рационального подхода и соблюдения всех правил.

- Она позволяет не только сбросить вес, но и улучшить пищевые привычки, приучая к разнообразному и сбалансированному питанию. Тем не менее важно помнить, что на диетах нельзя сидеть длительное время. Лучше постоянно придерживаться принципов правильного питания и подключать умеренную физическую активность, - заключила Редина.