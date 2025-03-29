Как нельзя хранить сухофрукты?

Сухофрукты относят к категории "вечных" продуктов. Кажется, что как ни храни их, портиться они не будут. Только это миф, предупредили эксперты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, если неправильно организовать хранение сухофруктов, они потеряют вкус, аромат и питательные свойства. Все-таки у кураги, изюма и чернослива не зря есть сроки годности. Все рекомендуется употребить в первый месяц после покупки. А если время вышло, то необходимо подобрать для них правильные условия.

Сухофрукты допустимо хранить в плотном бумажном, но не в полиэтиленовом пакете. Пластик не даст запасам "дышать" - значит, рано или поздно на них образуется плесень. Еще лучше убирать продукт в мешочки из натуральных тканей или стеклянные банки с куском пергамента или марли вместо крышки. В такой таре удастся продлить свежесть сушеных фруктов и ягод до 3-5 месяцев.

В емкость, где будут лежать сухофрукты, рекомендуется положить пару веточек мяты. Это отпугнет моль и жучков, сообщило издание News102.

При длительном хранении содержимое пакетов, мешочков и банок придется время от времени перебирать. Так вы будете уверены, что внутри не завелся грибок или насекомые.