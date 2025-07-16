Развеян популярный миф о вреде микроволновых печей

По словам специалиста, конструкция микроволновой печи исключает утечку электромагнитных волн при условии, что дверца прибора плотно закрыта и не повреждена.

"Микроволновая печь работает, генерируя волны, которые заставляют молекулы воды в пище двигаться и тем самым разогревают еду. При правильной эксплуатации риск для здоровья отсутствует", - пояснил Марио.

Тем не менее врач призвал быть внимательными при выборе посуды для разогрева. Он отметил, что некоторые пластиковые контейнеры могут выделять токсичные вещества при нагревании. Речь идет о полифторалкильных веществах (PFAS), которые широко применяются в производстве антипригарных покрытий, огнеупорных материалов и грязеотталкивающих средств.